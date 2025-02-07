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Пенсійний фонд попереджає: навіщо в мережі розповсюджують фейк щодо підвищення пенсій у лютому

9:26 7 лютого 2025
Аферисти запустили новий «пенсійний» фейк про перерахунок виплат у лютому. Фото Pixabay

Цього року в мережу періодично вкидають неправдиву інформацію щодо перерахування пенсій: шахраї то її «зменьшують», то «збільшують». Такі повідомлення стосувалися виплат і у січні, і у лютому.

Пенсійний фонд України попереджає, що інформація стосовно збільшення пенсійних виплат майже в півтора рази у лютому 2025 року є фейковою. Такі повідомлення здебільшого поширюються у телеграм-каналах.

«Зокрема, повідомляється, що для отримання оновлених виплат пенсіонери, залежно від їхньої вікової категорії (50−55, 55−65, 65−70, понад 70 років), мають перейти за посиланням та дізнатись про суму коригування. Будьте уважні — це маніпуляція!» — попереджають в ПФУ.

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Адже людина, яка перейде за посиланням, потрапить на закритий канал, де їй запропонують реєстрацію. Таким чином особисті данні опиняться у шахраїв.

«Щоб не стати жертвами шахраїв, закликаємо задля своєї безпеки у жодному разі не переходити та НЕ ВІДКРИВАТИ такі посилання», — попереджають у Пенсійному фонді та додають, що перерахунки пенсійних виплат у зв’язку зі змінами в законодавстві проводяться без додаткового звернення громадян і не потребують заповнення даних, тим більше з урахуванням такого розподілу.

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Варто зазначити, що «вікові» надбавки нараховують пенсіонерам після досягнення 70, 75 та 80 років.

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Правдиву інформацію щодо пенсійних нарахувань, субсидій та пільг можна отримувати на офіційному каналі ПФУ у Телеграм — https://t.me/PensFund.

Або на інших офіційних ресурсах:

Нагадаємо, що днями президент Володимир Зеленський у відеозверненні підтвердив, що індексація пенсійних виплат відбудеться, як і визначено законом, 1 березня 2025 року. Очікується, що базові виплати проіндексують на 10 відсотків, але точна цифра буде відома вже ближче до першого місяця весни.

Фото Pixabay

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