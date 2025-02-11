«Нам категорично не можна дозволити вбити довіру між військовими та цивільними»: Марія Берлінська — про скандали з ТЦК

Засновниця ГО «Центр підтримки аеророзвідки» Марія Берлінська вважає, що у невідворотності покарання мають бути впевнені як нападники на військових з ТЦК, так і самі військкоми, які порушують закони.

«В медіа час від часу з'являється інформація про випадки побиття в ТЦК, — пише Марія Берлінська. — Я не фахівець в цих питаннях. Тому скажу тут свою скромну думку суто з точки зору громадянської позиції.

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1. Країна мобілізує в місяць десятки тисяч людей. Кейсів зловживань з того, що є в медіа — десятки, максимум сотні, але все одно відчутно менше 1%. Зрозуміло, що не все попадає в медіа. Однак треба розуміти, що на таких великих цифрах звести повністю до нуля важко. І все одно це не означає, що правопорушення — це нормально.

2. В ТЦК служать військові, такі ж українці як ми з вами. Велика частина військових в ТЦК пройшли пекло війни і отримали поранення. Але є і невелика частина тих, хто ніколи не був на фронті, для них військова форма — це просто прикриття своїх корупційних інтересів. Армія — це зріз суспільства, а ТЦК — частина армії. На жаль, такі є всюди. І були у всіх країнах, під час кожної війни.

3. Випадки зловживань мають розслідуватись, швидко і неупереджено. З будь якого боку — і коли вбивця приносить за російські рублі вибухівку під ТЦК, і коли якісь перевертні, прикрившись українською військовою формою, пресують і б'ють людей. Бо справедливість не може бути вибірковою. Вона або є, або її немає.

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4. Нам категорично не можна дозволити вбити довіру між військовими і цивільними. Це рівно те, чого добивається вся російська агентура, вливаючи мільярди в розкачку найменших непорозумінь. Давньоримський принцип: «розділяй та володарюй». Десятки тисяч ботів, закритих сторінок, медіапомийок беруть під мікроскоп і розкручують все, що нам найбільше болить.

5. Всюди є ідіоти. Але якщо на підняту руку проти військового в ТЦК буде таке ж невідворотє покарання, як і у випадку, коли він сам дозволив собі лишнє — ці випадки швидко припиняться. Бо всім одразу стане ясно — в цей момент ти більше не військовий і не цивільний, не мобілізований і не працівник ТЦК. Як тільки ти порушив закон — для свого суспільства ти одразу злочинець. І судити тебе будуть як злочинця.

Стабілізувати суспільство ще цілком можливо. Попри три важких роки повномасштабки, наші люди ще доволі об'єднані, сильні, дієво і масово помогать фронту. І поки ця віра ще є — важливо задовільнити запит на закон і справедливість.

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Можна встановити навіть значно жорсткіші покарання за такі правопорушення під час війни.

Головне, щоб ці правила діяли для всіх. Без виключень".

Фото із соцмережі

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