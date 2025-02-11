Норвегія припиняє підтримку українських біженців: з чим це пов'язано

Норвезька рада у справах біженців (NRC), яка протягот трьох років надавала грошову допомогу українським переселенцям, повідомила про часткову зупинку своїх проєктів через рішення США припинити фінансування.

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«За всю нашу 79-річну історію ми ніколи не стикалися з такою різкою зупинкою фінансування від будь-якої з наших численних країн-донорів чи міжурядових організацій. Наслідки стануть все більш серйозними для людей, які стикаються з кризами в усьому світі», — зазначили в NRC та додали, що в Україні, зокрема, призупинили роздачу екстреної допомоги 57 тисячам людей у ​​прифронтових громадах, яка була запланована на лютий: «Це відбувається в той самий час, коли взимку люди не можуть обігріти свої будинки та отримати доступ до основних товарів, таких як продукти харчування».

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Норвезька рада також повідомила про масові звільнення гуманітарних працівників по всьому світу. Наразі у організаціє є «мільйони доларів невиконаних платіжних запитів до уряду США» і без «негайного рішення організація може бути змушеною припинити фінансовані США програми рятувальної допомоги до кінця лютого», що матиме «серйозні наслідки для найуразливіших верств населення.

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В NRC уточнили, що не зупиняють всі роботи з надання допомоги у майже 20 країнах, але їхня робота, яка підтримується фондами США,"більш-менш постраждала". Робота, підтримана іншими донорами, може продовжуватися.

Нагадаємо, що ще недавно Норвезька рада повідомляла про відновлення програми виплат для постраждалих від війни українців із сумою допомоги 10,8 тис. грн на домогосподарство.

Фото зі сторінки NRC у соцмережах

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