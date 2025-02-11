На Чернігівщині «поліцейські» відбили у військових двох мобілізованих (фото)
На початку лютого спроба «відбити» мобілізованого у військовослужбовців ТЦК та СП завершилася трагедією — був застрелений військовий, який пройшов фронт, воював під Авдіївкою та Бахмутом. Це сталося на АЗС у Пирятині Полтавської області. Згодом стрілка та мобілізованого розшукали правоохоронці.
Схожа НП, але, на щастя, без загиблих та поранених, сталася на Чернігівщині. В обласній поліції повідомили про затримання групи озброєних чоловіків, які погрожували військовослужбовцям відкрити по ним вогонь.
«Двоє фігурантів „підрізали“ автомобілем автобус з військовослужбовцями, представились поліцейськими та погрожуючи застосувати зброю на ураження у салоні автобуса, забрали з собою двох мобілізованих чоловіків», — повідомили в ГУНП в Чернігівській області та додали, що нападників було затримано під час спецоперації поліцейських та СБУ.
Ця подія сталася 9 лютого — правоохоронцям близько 02:00 години повідомили про НП, що сталася у Чернігівському районі.
Чоловіки, які представлялися поліцейськими, вимагали у старшого групи військовослужбовців передати їм двох військовозоб’язаних. А у разі відмови погрозували відкрити вогонь на ураження. Один із «поліцейських» тримав руку на кобурі зі зброєю.
Забравши мобілізованих, вони посадили їх у свою автівку та поїхали у невідомому напрямку. Про деталі затримання нападників в поліції наразі не розповідають, а лише показують зброю, яку було у них виявлено.
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Фото поліції17
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