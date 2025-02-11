На Чернігівщині «поліцейські» відбили у військових двох мобілізованих (фото)

На початку лютого спроба «відбити» мобілізованого у військовослужбовців ТЦК та СП завершилася трагедією — був застрелений військовий, який пройшов фронт, воював під Авдіївкою та Бахмутом. Це сталося на АЗС у Пирятині Полтавської області. Згодом стрілка та мобілізованого розшукали правоохоронці.

ВІДЕО ДНЯ

Схожа НП, але, на щастя, без загиблих та поранених, сталася на Чернігівщині. В обласній поліції повідомили про затримання групи озброєних чоловіків, які погрожували військовослужбовцям відкрити по ним вогонь.

«Двоє фігурантів „підрізали“ автомобілем автобус з військовослужбовцями, представились поліцейськими та погрожуючи застосувати зброю на ураження у салоні автобуса, забрали з собою двох мобілізованих чоловіків», — повідомили в ГУНП в Чернігівській області та додали, що нападників було затримано під час спецоперації поліцейських та СБУ.

СБУ та поліція затримала озброєних чоловіків на Чернігівщині. Фото поліції

РЕКЛАМА

Двоє чоловіків представилися поліцейськими та погрожували зброєю військовим. Фото поліції



Ця подія сталася 9 лютого — правоохоронцям близько 02:00 години повідомили про НП, що сталася у Чернігівському районі.

Чоловіки, які представлялися поліцейськими, вимагали у старшого групи військовослужбовців передати їм двох військовозоб’язаних. А у разі відмови погрозували відкрити вогонь на ураження. Один із «поліцейських» тримав руку на кобурі зі зброєю.

РЕКЛАМА

Забравши мобілізованих, вони посадили їх у свою автівку та поїхали у невідомому напрямку. Про деталі затримання нападників в поліції наразі не розповідають, а лише показують зброю, яку було у них виявлено.

У затриманих вилучили зброю. Фото поліції

Ексклюзивний матеріал «Прикинувся хворим і попросив зупинити автобус: шокуючі деталі вбивства військового на Полтавщині» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото поліції

РЕКЛАМА

17

Читайте нас у Facebook