Прикинувся хворим і попросив зупинити автобус: шокуючі деталі вбивства військового на Полтавщині

У суботу, 1 лютого, Україну сколихнула новина: на автозаправці, що на трасі Київ — Харків під Пирятином Полтавської області, зловмисник застрелив військовослужбовця ТЦК та СП. Як писали «ФАКТИ», 31 січня близько опівночі на одній з АЗС зупинився автобус з військовими номерами. У салоні знаходилась група військовозобов’язаних, призваних за мобілізацією, в супроводі трьох військових ТЦК та СП, які прямували до навчального центру. «У цей момент до одного з військовослужбовців ТЦК підійшов чоловік у балаклаві та «піксельних» штанах, озброєний мисливською рушницею, з вимогою віддати йому зброю, — повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП. — Отримавши відмову, нападник здійснив постріл з відстані 2−3 метрів. Зловмисник забрав у пораненого військового зброю та разом з одним із новопризваних військовослужбовців, що прямував у складі команди до навчального центру, зник у невідомому напрямку. Старший командир надав невідкладну допомогу, викликав «швидку» пораненому воїну та слідчо-оперативну групу поліції та вжив заходів для переслідування зловмисників, які втекли з місця злочину. Лікарі «швидкої», що прибула на місце події, вжили реанімаційних заходів, які, на жаль, не дали результату — військовий помер на місці".

Кілька разів телефонував співмешканцю своєї родички, повідомляючи маршрут автобуса

Після скоєння злочину на території області була введена спеціальна операція «Сирена». І вже за кілька годин зловмисників затримали за адресою мешкання одного з них у Лубенському районі.

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2 лютого за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури втікачам було повідомлено про підозру, йдеться на сайті Полтавської обласної прокуратури. Ними виявились 40-річний мешканець Лубенського району та 36-річний полтавець.

Лубенцю інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, умисне вбивство та викрадення вогнепальної зброї, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров’я (ч. 1 ст. 114−1, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 КК України), полтавцю — пособництво у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114−1 КК України).

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Санкція інкримінованих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.

За даними слідства, полтавець був мобілізований та знаходився у салоні автобуса, що прямував до навчальної частини. Маючи намір ухилитися від військової служби, він кілька разів телефонував співмешканцю своєї родички з Лубен, повідомляючи маршрут автобуса. Розуміючи, що той не встигає доїхати до місця планової зупинки транспортного засобу, мобілізований прикинувся хворим і попросив на кілька хвилин зупинитися, тим самим затягуючи час.

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Коли автобус завернув на АЗС, лубенець вистрілив, за неофіційними даними, у голову одного із супроводжуючих з мисливської рушниці, яку прихопив із собою. Поранення виявилося несумісним із життям.

Через кількох годин підозрюваних затримали. Під час обшуку у лубенця правоохоронці вилучили 2 корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву, мобільні телефони тощо. Автомат військового знайшли в лісопосадці, де його залишили підозрювані.

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Речові докази направлені на експертизи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Міру запобіжного заходу обиратиме сьогодні, 3 лютого, Пирятинський районний суд. Обидва підозрювані раніше не судимі. Той, який стріляв, офіційно ніде не працював.

Вилучена у підозрюваного зброя

Пройшов через пекло Серебрянського лісу, Бахмута й Авдіївки

Як повідомив «ФАКТАМ» речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, загиблому було 39 років. Свого часу він проходив строкову службу, але мав обмежену придатність до військової служби, тому півтора року тому був призваний за мобілізацією й призначений до одного з ТЦК та СП Полтавської області.

«У мирному місті цивільна особа дозволила собі підняти зброю проти воїна! Проти військовослужбовця Збройних сил України! Проти військового, який виконував свої службові обов'язки! Це просто поза межами сприйняття», — наголосив Роман Істомін.

В обговореннях у соцмережах люди додають, що загиблий був досвідченим воїном: пройшов через пекло Серебрянського лісу, Бахмута й Авдіївки. Вижив у жорстоких сутичках з ворогом, а отримав смертельну кулю на мирній території, від свого земляка.

Прощання із загиблим відбудеться у вівторок, 4 лютого. Тоді ж ТЦК та СП обіцяє надати повну інформацію про нього.

Реакція частини суспільства на цей жахливий злочин виявилася обурливою. Люди зловтішаються. Пишуть про невідворотне покарання для ТЦКашників, що «їх будуть відстрілювати на кожному вуглі» і таке інше.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий відреагував на вбивство військовослужбовця ТЦК та СП, написавши у телеграм-каналі, що «вбивства військових у тилу — це червона лінія, яку не можна перетинати».

«Ми не маємо права мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України — це за межею того, що можна толерувати.

Все не стається раптово. Ми вже бачили випадки приниження та агресії щодо наших захисників, але я не бачив гострої реакції суспільства на це. Тепер маємо прямі збройні напади. Так діє ворог. Він працює з нами і поміж нас, поки ми роздивляємось, хто що лайкнув.

Єдине, що відділяє нас від ворога, — це Сили оборони України, Збройні сили", — наголосив Михайло Драпатий.

Якщо суспільство перетравить ці напади, погані симптоми стануть діагнозом, переконаний Михайло Драпатий. Поки ми втрачаємо найкращих наших людей на фронті, в тилу не маємо втратити совість.

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Військовослужбовець Віталій Саранцев висловив «вдячність» диванним героям соцмереж, які своїми коментарями про «карателів» з ТЦК та закликами до вбивств військових вкладали свою частку ненависті у суспільство.

«Його життя обірвалося через ідеї, які ви так старанно поширювали. Ваші слова — це не просто текст. Це отрута, яка знайшла своїх виконавців, — написав він. — Коли будете писати черговий коментар із закликами до вбивства чи просто образами, подумайте, що насправді стоїть за вашими „сміливими“ словами. І чи готові ви взяти на себе відповідальність за чужу кров».

Ганебні випадки нападів на військовослужбовців ТЦК та СП, які за останні два дні сталися на Полтавщині, в Рівному та у Павлограді Дніпропетровської області, прокоментував Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Нагадаємо, що в Рівному військовослужбовці ЗС України зазнали поранень унаслідок підриву зловмисником вибухового пристрою. Ще один вибух пролунав на території РТЦК та СП в Павлограді Дніпропетровської області.

Один із потерпілих у Рівному перебуває у важкому стані. Військовослужбовець з Павлограда отримав легкі поранення, його стан стабільний.

«Насильство щодо військовослужбовців неприпустиме, — написав Олександр Сирський. — Розраховуємо на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Винні мають понести заслужене покарання.

Збройні Сили України роблять все можливе, щоб захистити нашу державу й український народ. В умовах повномасштабної війни це неможливо без заходів мобілізації.

У ЗС України роблять все, аби в ході мобілізаційних заходів не допускати випадків порушення прав людини. Сухопутні війська намагаються долати існуючі проблеми в роботі ТЦК, виправляти помилки, працюють над покращенням якості роботи ТЦК.

Втім, загальнодержавна справа захисту України неможлива без всенародної підтримки армії та поваги до військовослужбовців".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що противник активізував роботу з організації терактів на українській території. Перед новим роком вибух прогримів біля ТЦК у Дніпрі, там загинула людина, ще кілька осіб було поранено.

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Фото: прокуратура Полтавської області

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