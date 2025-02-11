13 років життя: Святослав Вакарчук показав будинок свого дитинства

Популярний співак, лідер гурту «Океан Єльзи» Святослав Вакарчук, який вразив дуетом, поділився спогадами дитинства. На своїй сторінці у соціальній мережі Вакарчук виклав світлину, на якій стоїть біля будинку свого дитинства, та спогад про той час.

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«У цьому будинку на вулиці Ярославенка я провів 13 років свого життя, — зазначив Святослав. — Тут закінчив школу, вступив до університету й отримав диплом. Саме тут тоді ж разом із Денисом, Пашею та Юрою створив гурт «Океан Ельзи».

Нагадаємо, у минулому році популярний гурт відсвяткував концертами 30-річчя свого створення. Підписники музиканта поділилися роздумами про Львов і подякували Святославу за приємні спогади.

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«Святославе, просто любов, і творчість безперечно — це просто вогонь, — зазначили у коментарях. — Тими ж дорогами ходила і в той же час. Дякую за щирість і відкритість».

«Гарні спогади юності та початку дорослого життя, — відгукнулися на допис. - Дякую за творчість та емоції, які отримують люди».

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«Дуже знайома локація і дуже схожі спогади про цей район, — поділилися думками. - Львів — особливий».

Раніше український гурт випустив пісню на вірш відомого військового.

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