Ціни, тарифи, бронювання від мобілізації: що зміниться для українців з 1 лютого

З 1 лютого в Україні набувають чинності зміни певних норм. Це, зокрема, стосується й політики Нацбанку, який посилює контроль за фінансовими потоками.

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Так, відсьогодні діятимуть обмеження не лише на Р2Р-перекази, а також на вихідні перекази за реквізитами IBAN в національній та іноземній валютах. Вони стосуватимуться клієнтів без підтверджених доходів і залежитимуть від «групи ризику»:

клієнти «високої» групи ризику — ліміт 50 тис. грн на місяць;

клієнти «середньої та «низької» груп ризику — ліміт 150 тис. грн на місяць (з 1 червня — 100 тис. грн).

Є певні зміни й в тарифній політиці. Так, з 1 лютого запроваджуються нові умови для використання електроенергії на опалення. До 30 квітня 2025 року такі домогосподарства платитимуть за 1 кВт електроенергії 2,64 грн, якщо обсяг споживання на місяць не перевищує 2000 кВт. Тариф за кіловат вище за цю норму складе 4,32 грн/кВт-год.

Про підвищення цін повідомляли й деякі оператори мобільного зв'язку. Це, зокрема, стосується компанії lifecell, яка починаючи з 5 лютого низку тарифів змінить, а деякі з них закриє. Зміни відбуватимуться у три етапи — з 5 лютого, з 17 лютого до 20 березня та з 19 лютого, залежно від конкретного тарифного плану оператора.

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Також з 1 лютого набувають чинності зміни в Закон «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», які регулюватимуть питання виплат грошового забезпечення військового, на випадок його захоплення у полон або зникнення безвісти. Якщо раніше кошти (а це близько 120 тисяч гривень) могли отримувати лише чоловік чи дружина військовослужбовиці чи бійця, то віднині між найближчими родичами розподілятиметься половина суми. Решта грошей зберігатиметься в частині і видаватиметься військовогому після його повернення. А у разі загибелі — включатиметься в його спадщину.

4 лютого мав би закінчитися термін, який відведено військовозобов'язаним зі старим статусом «обмежено придатний» (він був скасований у новому мобілізаційному законі) на проходження повторної ВЛК. Втім, оскільки багато людей не змогли пройти комісію через організаційні проблеми, цей термін можуть продовжити до літа — наразі відповідна робота ведеться у Верховній Раді.

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До 28 лютого роботодавці мають можливість повторно забронювати таких працівників після проходження ВЛК. Але юристи звертають увагу на певні невідповідності законодавчих актів, що регулюють це питання.

У лютому деякі категорії пенсіонерів отримають підвищені виплати — йдеться про людей, яким протягом місяція виповниться 70, 75 та 80 років. «Вікові» доплати до пенсії складають, відповідно, 300, 400 та 500 гривень.

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Наглядова рада «Укрзалізниці» погодила індексацію вантажних залізничних тарифів, які з 1 лютого 2025 року зростуть на 37%. Також компанія відсьогодні зменшує знижки на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини, разом з тим розмір знижок на потяги до Австрії та Молдови не зміниться.

У напрямку Польщі вартість квитків за рахунок зменшення знижки зросте:

у вагонах 1 класу Інтерсіті+ та СВ — на 20−27%;

у вагонах купе — на 9−27%.

За рахунок зменшення знижки зросте вартість проїзду в найпопулярніших міжнародних поїздах:

Київ — Варшава — на 37%.

Київ — Будапешт — на 17% у вагони СВ та на 21% у вагони купе.

Нагадаємо, що до 28 лютого триває подання заявок на отримання тисячі гривень в рамках програми «Зимова е-Підтримка». Заявки можна подавати як через «Дію», так і через банки-партнери програми.

Фото Pixabay

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