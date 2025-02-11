Березнева індексація пенсій на 10%: нардеп назвав українських пенсіонерів одними з найбідніших у Європі

Перший весняний день 2025 року принесе українським пенсіонерам уже традиційний перерахунок пенсій, після чого її середній розмір зросте на 10%. Проте українські пенсіонери все одно залишатимуться одними з найбідніших у Європі.

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Такі підрахунки навів у своєму Telegram-каналі народний депутат України Данило Гетманцев. І це незважаючи на те, що на виплату пенсій, зокрема на їхнє підвищення, у 2025-му році витратять 528,3 млрд грн із загального бюджету Пенсійного фонду у 821,2 млрд грн.

Пояснюється це тим, що березнева індексація в 10% виявиться навіть нижчою за реальну інфляцію в 12,9% за 2024-й рік, тобто підвищення виплат не покриває зростання витрат. Водночас, підкреслює політик, країна незабаром вступить у четвертий рік повномасштабної війни, і все, що ми заробляємо самі та збираємо у вигляді податків, спрямовується на фінансування потреб Сил безпеки та оборони. Невійськові ж витрати забезпечуються за допомогою міжнародних партнерів і на цьому тлі зростання пенсії на 10% - це непогано.

За словами політика, причина невеликого розміру пенсій в Україні — солідарний характер пенсійної системи та затримки в проведенні пенсійної реформи. Як підкреслив сам політик, поточний склад парламенту постарається не залишити питання впровадження другого рівня пенсійної системи у «спадок» наступному скликанню Верховної Ради.

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Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики України Оксана Жолнович презентувала план пенсійної реформи з впровадженням накопичувального рівня з 2026 року. Згідно з ним впровадження накопичувальної системи дасть змогу збільшити пенсію ще на 15−20% порівняно із середньою заробітною платою людини протягом життя, додатково до солідарної частини пенсії.

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