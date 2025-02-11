Україна, яка бореться з російською агресією, закупить російські реактори для Хмельницької АЕС. Про це повідомив колишній народний депутат Борислав Береза.

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«Російські атомні реактори закуплять для Хмельницької АЕС — 269 голосів народних депутатів підтримали законопроєкт. Слуги, ОПЗЖ, Батьківщині, Довіра і За Майбах проголосували за схему. Це їх вибір. Але це вони змогли зробити лише завдяки вибору мудрого українського наріду, який віддав за них голоси. Це рішення передбачає добудову третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС із використанням російських реакторів ВВЕР-1000, придбаних у Болгарії. Ці реактори були виготовлені для болгарської АЕС Белене, будівництво якої було зупинено у 2012 році. Історія, яка буде мати наслідки. Негативні наслідки. Але, яка різниця? (с)», — написав він.

Цю інформацію підтвердив і чинний народний депутат Володимир Ар’єв.

«Мародерство узаконили. 269 депутатів (Слуга Народа, екс-ОПЗЖ, Батьківщина, За Майбутнє і Довіра) проголосували за корупційну оборудку з російським смородом: купівлю для Хмельницької АЕС двох старих реакторів російського виробництва, придатних лише для російського ядерного палива. З програмою будівництва на роки. Сама вартість купівлі „заліза“ за три місяці зросла з 0,6 до 1.1 мільярда доларів! Ну і не зайве нагадати, що реалізують цей фестиваль корупції люди зрадника Андрія Деркача, які керують не лише Енергоатомом, а і міністерством енергетики загалом. Все разом це обійдеться Україні десь в 120 мільярдів гривень! І невідомо, чи будівництво вдасться завершити, бо в деяких технічних вузлах не вистачає комплектуючих російського виробництва! Це все відбувається тоді, коли на фронті немає зброї і боєприпасів, коли немає виплат пораненим бійцям і сімʼям загиблих. Зате влада викидає мільярди на велике атомне крадівництво. Щоб ви розуміли, хрестоматійні „вишки Бойка“ — дітвацькі забавки в порівнянні з цією історією», — написав він.

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Як писали «ФАКТИ», раніше відомий експерт пояснив, чому так важлива добудова Хмельницької АЕС.

Фото: Facebook/Хмельницька АЕС

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