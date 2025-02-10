Зондувати та атакувати: нова тактика України у Курській області

Українські бійці розпочали контрнаступ та блискавично змогли просунутися на кілька кілометрів у Курській області рф. Аби просунутися так далеко й швидко, наші воїни застосували ту ж саму тактику, яку росіяни використовують у своїх найуспішніших наступах, але зі своєю «родзинкою», пише Forbes.

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Невідомо, чи зможе українська піхота втриматися в Апанасівці. Їхні позиції в лісі неподалік від села вже два дні зазнають невпинного обстрілу російськими безпілотниками та артилерією. Але щоб пройти так далеко, як їм вдалося, українці зробили те, що зазвичай роблять росіяни: досліджували ворожі лінії на предмет слабких місць, а потім розгортали групи бронетехніки, що швидко рухалися, щоб перекинути піхоту на нові позиції за початкову лінію зіткнення. Чи зможуть українці консолідувати свій прогрес, залежить від того, чи прибуде більше піхоти досить швидко, щоб захиститися від російських контратак.

Російські збройні сили удосконалювали тактику «розвідування, а потім штурм», який очолювала піхота, але використовували швидкісні машини, проте українські міни, безпілотники, артилерія та протитанкові ракети зробили масовані механізовані напади непрактичними.

Росіяни, маючи на багатьох ділянках фронту перевагу в живій силі у співвідношенні три або більше до одного, прагнуть посилати невеликі групи піхоти, припускаючи, що більшість розвідників буде вбито, але, очевидно, сподіваючись, що деякі з них виявлять прогалини в українській обороні.

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«„Одноразова“ піхота є першою, хто буде використаний, — зазначив Королівський інститут об'єднаних служб у Лондоні. — Оскільки команди будуть знищені оборонним вогнем, російські сили постійно направлятимуть групи вперед. Українські сили мусять постійно захищати свої позиції від наступних хвиль, витрачаючи боєприпаси, оголюючи місця розташування своїх оборонних позицій та виснажуючи особовий склад».

Основна відмінність між російським і українським варіантами цієї штурмової тактики полягає в тому, що у росіян є велика кількість військ, а в українців — ні. Отже, українці, мабуть, використовують інший підхід до зондування російських ліній перед головною атакою. Перевага України в безпілотниках, безсумнівно, допомагає, але присутність українських груп спеціального призначення в районі найуспішніших атак може також натякати на ще одну перевагу — операції, які не є фактичним самогубством для розвідників.

73-й центр спеціального призначення Військово-Морських сил ВМС України — фактично «Морські котики» — дислокується на Курщині поблизу стартової позиції для нещодавнього контрудару на Апанасівку. Завданням центру, як зазначено в документі, є «збір важливих розвідувальних даних про ворожі сили». Добре підготовлені українські спецпризначенці мають більше шансів вижити під час ризикованої розвідувальної місії, ніж непідготовлені російські призовники, які, можливо, підписали свої контракти лише кілька тижнів тому. Таким чином, українські напади можуть бути менш дорогими, ніж російські, — це необхідність для українських військових, які постійно намагаються мобілізувати достатню кількість військ.

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