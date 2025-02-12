Потрібні «сильні кроки»: Зеленський відреагував на обстріл України балістикою і дронами

Після нічної атаки України 12 лютого, яку влаштували російські воєнні злочинці, президент Володимир Зеленський закликав партнерів до більшого тиску на росію. Він зазначив, що лише «сильні кроки» зможуть зупинити терор.

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Про це очільник держави написав у соціальній мережі.

Володимир Зеленський зазначив, що цієї ночі росія атакувала Україну балістикою та дронами. Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні будинки, офісні приміщення, цивільна інфраструктура.

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На місцях ударів працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків обстрілу.

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«На жаль, станом на зараз відомо про одну загиблу людину в Києві. Ще четверо постраждали, серед них дитина. Мої співчуття рідним і близьким», — додав президент.

Також президент України підкреслив, що російський терор не припиниться сам по собі. Глава держави закликав до більшого тиску на москву.

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«путін не готується до миру — він продовжує вбивати українців і руйнувати міста. Лише сильні кроки й тиск на росію можуть зупинити цей терор. Саме зараз нам потрібна єдність і підтримка всіх наших партнерів у боротьбі заради справедливого завершення цієї війни», — зазначив він.

Як відомо, в ніч на середу, 12 лютого держава-терористи росія атакувала Україну дронами та ракетами. Окупанти завдали ракетного удару по Києву. В Оболонському районі були пошкоджені два офісні приміщення, в одній з будівель виникла пожежа. Відомо про загиблого та чотирьох постраждалих. Також ще у двох районах столиці виникли пожежі внаслідок атаки. У Київській області теж зафіксовані пошкодження. Крім того, у Миколаївській області через падіння уламків виникла пожежа на об'єкті інфраструктури.

А тим часом президент США Дональд Трамп менш як за місяць встиг зробити путіну три великі подарунки.

Фото Офісу президента України

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