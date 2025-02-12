Ловити ухилянтів стане простіше? В Україні хочуть створити новий військовий правоохоронний орган

У той час як в Україні вперше за ухиляння від мобілізації застосували таке покарання, як позбавлення водійського посвідчення, у парламенті хочуть створити військову поліцію, права якої значно розширять. Майбутнім військовим поліцейським дозволять зупиняти автівки та входити до житла громадян. Про це повідомляє Судово-юридична газета з посиланням на народного депутата Олександра Бакумова. За його словами, парламент працює над створенням військової поліції, спеціалізованої прокуратури та військових судів.

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Створення нових органів та правила їх роботи передбачені законопроєктами №№ 6569-д та 6570-д, внесеними до парламенту у травні 2024 року та прийнятими за основу у червні. Відповідно до них військова поліція зможе:

- тимчасово обмежувати чи забороняти рух транспорту та пішоходів на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг;

- проникати у житло чи інше володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури.

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Щоправда, все це можна буде робити під час проведення заходів із затримання осіб, підозрюваних у скоєнні злочину, а також за обставин, що загрожують життю та здоров'ю людей. Також військова поліція зможе провадити оперативно-розшукову діяльність, а за невиконання її законних вимог зможуть штрафувати на суму до 17 000 грн.

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