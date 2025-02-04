Плював у військових, заперечував збройну агресію рф: скандальний тренер і блогер з Полтави отримав тюремний термін

Третього лютого Шевченківський районний суд Полтави виніс обвинувальний вирок колишньому інструктору з фізичної реабілітації у спортивних клубах та інстаграм-блогеру Роману Заволоці. Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі. Він вирушить у місця позбавлення волі терміном на 6 років. Окрім того, в нього буде конфіскована половина майна.

ВІДЕО ДНЯ

Таке покарання мешканець Полтави отримав за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, умисне заподіяння працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі й гідності військовослужбовців, а також заперечення збройної агресії рф проти України, вчинені повторно.

Вирок може бути оскаржено в апеляційній інстанції протягом 30 днів.

Нагадаємо, знімаючи відео й виставляючи його у мережі «Інстаграм», на той момент 27-річний Роман Заволока у липні-серпні 2023 року неодноразово провокував на вулицях військовослужбовців ТЦК, які здійснювали оповіщення, ображав їх у словесній формі й навіть плював у них, заявляючи про незаконність мобілізації, про «вбивства за гроші» та «утилізацію українців на війні».

РЕКЛАМА

Він зумисне шукав зустрічі з працівниками ТЦК та СП, які роздавали повістки у громадських місцях, щоб образити їхню честь і гідність на камеру, а потім викласти ролики в Інтернет. Завжди першим розпочинав конфлікт.

Найрезонансніше відео Роман Заволока виклав на своїй сторінці в інстаграмі 26 серпня. На ньому було зафіксовано, як він кепкує з військовослужбовця, в якого тремтять руки, а потім плює в нього.

РЕКЛАМА

Військовослужбовцем, який зазнав приниження з боку ухилянта, був Олександр Мацько. Він пішов добровольцем на війну ще у 2016 році. З початку повномасштабного вторгнення служив розвідником. Наприкінці літа 2022 року бронемашина Олександра підірвалася на міні на Харківському напрямку, в результаті чого чоловік отримав важку контузію, а також опіки та ушкодження ніг. Після реабілітації отримав другу групу інвалідності, після чого продовжив службу в ТЦК та СП й виконував завдання з оповіщення громадян.

Після того випадку Олександр Мацько, не витримавши приниження, подав рапорт на звільнення зі служби.

РЕКЛАМА

До матеріалів кримінального провадження був долучений також відеоролик, на якому зафіксована агресивна розмова Заволоки, що відбулася в парку, з полковником Олександром Логвиненком, котрий воював з 2014 року, а нині очолює найбільший в області Полтавський районний ТЦК та СП й керує створеним з числа своїх підлеглих штурмовим загоном «Одін». В ньому всі добровольці, всі пішли на фронт за командиром. Загін Олександра Логвиненка пройшов через найгарячіші точки на фронті.

Після чергової провокації Заволоки працівники ТЦК та СП викликали на місце інциденту поліцію й написали заяву. А за кілька днів, 29 серпня, співробітники батальйону поліції особливого призначення та СБУ затримали зловмисника в центрі Полтави. При цьому колишній фітнес-тренер чинив опір. Як показали результати медичного обстеження, у момент затримання молодий чоловік знаходився під впливом наркотичних речовин.

Співробітники батальйону поліції особливого призначення та СБУ затримали зловмисника в центрі Полтави

За клопотанням державного обвинувача судовий процес був закритим. Заволоці кілька разів продовжували строк тримання в ізоляторі.

Під час судового процесу був з’ясований факт відмови Романа від повістки до ТЦК та СП.

Відомо, що на початку розгляду справи він частково визнавав свою провину, а згодом став її повністю заперечувати.

Щодо суворості вироку, про що зараз уже розмірковують «диванні експерти», то вчинені дії обвинуваченого підпадають під категорію тяжких злочинів (ч.1 ст. 114 п.1 і ч.3 ст. 136 Кримінального кодексу) і були відповідно кваліфіковані.

До терміну відбуття покарання Заволоці зарахований строк перебування у слідчому ізоляторі.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як у Полтаві затримували блогера-провокатора, який ображав військових.

Фото: прокуратура Полтавської області

261

Читайте нас у Facebook