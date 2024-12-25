Школярі можуть навчатися в одну зміну, — мер Кам’янського Білоусов про модернізація освітньої інфраструктури

Прифронтове Кам’янське продовжує адаптуватися під виклики, які повстали перед містом після широкомасштабного вторгнення росіян. Громада на чолі з мером Андрієм Білоусовим активно працює над довгостроковими цілями, такими як модернізація освітньої інфраструктури.

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«У Ліцеї № 3 завершили ремонт та розширення шкільного укриття. Воно розраховане на 1030 учнів, що дозволяє усім школярам навчатися в одну зміну. Сховище обладнали потужною системою вентиляції, оновили меблі та зробили сучасні санвузли», — сказав в коментарі «ФАКТАМ» мер Андрій Білоусов.

За його словами, роботи в укритті провели за рахунок фундації Олени Зеленської.

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«Щиро дякую першій леді за підтримку найменших кам’янчан. У ці складні часи ми робимо все можливе, щоб наші діти були в безпеці та мали комфортні умови для навчання та розвитку», — сказав Білоусов.

Також після капітального ремонту відкрили оновлені їдальні у Ліцеї № 3 та № 30. Ремонт виконано в рамках програми Олени Зеленської за рахунок державної субвенції та співфінансування міського бюджету.

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«Ці заклади було обрано, адже саме в них навчається найбільша кількість учнів у нашому місті», — пояснив мер Кам’янського.

Він розповів, що в ліцеях було відновлено обідні зали та харчоблоки, встановлено сучасне кухонне обладнання, оновлено меблі, а також замінено всі комунікації.

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«Шкільні їдальні стали не лише комфортними, але й функціональними та такими, що відповідають усім сучасним стандартам», — додав мер.

Раніше «ФАКТИ» розповіли, що у Кам’янському у 2024 році запланували виконати ремонтні роботи, а також побудувати з нуля три шкільних укриття. А також взяли на баланс бомбосховища збанкрутілих підприємств та облаштували там зручний простір.

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