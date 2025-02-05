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Суспільство та люди

Сучасний медпункт з їдальнею та санвузлами: мер Кам’янського Білоусов показав модернізоване бомбосховище

16:51 5 лютого 2025
мер Кам&#39;янського Андрій Білоусов

У Кам’янському, що на Дніпропетровщині, місцева влада продовжує модернізувати та відбудовувати бомбосховища. Так, мер міста Андрій Білоусов показав, який вигляд має після капітального ремонту бомбосховище на території 7-ї лікарні.

«Сьогодні разом із заступницею начальника Дніпропетровської ОВА Іриною Грицай та директором департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Світланою Мошківською відкрили після капітального ремонту бомбосховище на території 7-ї лікарні», — розповів мер Білоусов.

За його словами, проєкт передбачав повний капремонт усіх приміщень укриття.

«Зокрема, там створено сучасний медичний пункт, їдальню, санітарні вузли з урахуванням потреб маломобільних відвідувачів. Замінено всі мережі, встановлено сучасну вентиляційну систему, підключено потужний дизельний генератор, проведено зовнішню гідроізоляцію приміщення та замінено двері», — повідомив міський голова.

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Білоусов наголосив, що тепер бомбосховище відповідає всім сучасним проєктним нормам і є безпечним та комфортним для використання.

«Ремонт було виконано за рахунок державного бюджету у співфінансуванні з міським. Від імені нашої громади дякую обласній військовій адміністрації за підтримку цього важливого проєкту», — додав він.

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Також Білоусов наголосив, що й надалі буде працювати, аби медицина в Кам’янському відповідала найвищим стандартам, на які заслуговують її мешканці та медичний персонал.

«Наразі в місті тривають ремонтні роботи в найбільших лікарнях: завдяки виграному гранту від Європейського інвестиційного банку проводяться ремонти в лікарнях № 7, № 8 та № 9, а також оновлюється амбулаторія на території 7-ї лікарні», — відзвітував мер.

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Раніше повідомлялося, що у прифронтовому Кам’янському мер міста Андрій Білоусов серйозно ставиться до створення безпечного навчального середовища.

Читайте також: Школярі можуть навчатися в одну зміну, — мер Кам’янського Білоусов про модернізація освітньої інфраструктури

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