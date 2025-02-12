«Ніколи цього не відчувала»: Кемерон Діас відверто розповіла про безпеку жінок на знімальному майданчику

Кемерон Діас, яка минулого року вдруге стала мамою, повернулася до роботи після 10-річної перерви, і вона помітила деякі відмінності в індустрії. Під час виступу в подкасті SkipIntro зірка висловила своє здивування тим, як тепер «ліквідовують» неприйнятну поведінку на знімальному майданчику, пише geo.tv.

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«Я точно повинна сказати, що все по-іншому, — заявила зірка „Ангелів Чарлі“. - Це відчутно. Ви заходите на знімальний майданчик, і все міняється. Завжди був лише один хлопець, знаєте, на знімальному майданчику, якому ви казали: „Боже, ось він знову приходить“. Завжди були шари й шари недоречності, з якими вам просто доводилося миритися. Як жінці вам просто потрібно було подобатися. З деякими людьми ви повинні бути наполегливими та встановлювати межі, іншим не можете приділяти час. Це змінилося».

Діас додала, що ніколи за всю її кар’єру не було, щоб HR приходив перед фільмом і говорив про те, що є прийнятною, а що є неприйнятною поведінкою.

«Крім того, у Netflix є гаряча лінія, на яку можна анонімно зателефонувати та повідомити про будь-які проблеми, які у вас можуть виникнути. Вау, це неймовірно! Рівень безпеки, який ви зараз відчуваєте як жінка на знімальному майданчику… Я ніколи не відчувала цього», — підкреслила акторка.

Попри її угоду про два фільми з Netflix, Кемерон Діас минулого місяця сказала, що вона може продовжувати або не продовжувати зніматися.

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Раніше Кемерон Діас розповідала, чому вона виглядає так молодо.

Фото Getty Images

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