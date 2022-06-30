Перша роль за вісім років: Кемерон Діас вмовили знову зніматися в кіно

У середу, 29 червня, американська стрімінгова компанія Netflix повідомила про те, що підписала контракт з Кемерон Діас. Зірка фільмів «Маска», «Всі божевільні від Мері», «Банди Нью-Йорка» зіграє головну жіночу роль у картині з робочою назвою «Знову у справі».

Саме так можна сказати про саму Кемерон. Це буде її перша роль за останні вісім років. У 2014 році Діас несподівано оголосила про завершення кар'єри та намір зосередитися на створенні сім'ї. Вона тоді почала зустрічатися з музикантом Бенджі Меддоном. До цього актриса мала кілька романів, але до весілля справа не дійшла жодного разу. З Бенджі все вийшло. Вони одружилися у січні 2015 року. А 30 грудня 2019 року Кемерон народила доньку.

Кемерон Діас з чоловіком Бенджі Меддоном

Здавалося, Діас суворо дотримується власного плану. І ось, на радість її численних шанувальників, вона вирішила відновити кар'єру.

Ухвалити таке рішення їй допоміг популярний актор Джеймі Фокс. Володар премії «Оскар» за виконання головної ролі в біографічній драмі «Рей» знімався разом з Діас в її останньому на сьогодні фільмі — мюзиклі «Енні». І тепер Netflix вирішила знову звести кінозірок в одному проєкті.

Джеймі подзвонив Кемерон, як тільки дізнався, що їй надіслали сценарій. І тепер виклав у мережі запис їхньої розмови. Діас сказала, що сумнівається, що вона не знає, чи це правильно — повернутися до роботи після завершення кар'єри.

Джеймі Фокс і Кемерон Діас на шоу Еллен Дедженерес

І тут Фокс, котрий передбачав подібний поворот, передав телефон знаменитому американському футболісту Тому Бреді. «Кемерон, повір мені, я знаю, про що говорю. Я публічно заявив про те, що йду, а потім повернувся. І я знову граю. І я щасливий!» — сказав 44-річний спортсмен.

Його слова переконали Діас, якій 30 серпня виповнюється 50 років.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про чутки, згідно з якими Джонні Деппу запропонували 300 мільйонів доларів за повернення до ролі капітана піратів Джека Горобця. Проте актор відмовився. Скільки отримає Кемерон Діас, доки зберігається у секреті. Щодо Деппа, то він відмовився зніматися в шостій частині «Піратів Карибського моря».

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