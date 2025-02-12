Не потрібно ламати нігті: винахідлива бабуся порадила, як легко і швидко знайти край скотчу (відео)

Напевно, багатьом людям знайома проблема, коли терміново потрібно щось прикріпити або приклеїти, і ви берете скотч, але знайти край його ніяк не вдається. Стрічка настільки тонка та липка, що лінію відрізу на ній часто просто неможливо виявити.

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Втім, вирішити цю проблему можуть легко навіть люди в окулярах, вважає винахідлива бабуся, яку любить розміщувати свої відео у мережі.

Для цього вона пропонує три способи.

Спосіб № 1. Все, що необхідно — це взяти простий олівець, маркер або фломастер чорного, можна коричневого кольору. Далі необхідно провести по поверхні скотчу грифелем олівця. І подальшому ви знайдете миттєво місця стику. Адже воно потемніє, бо частки графіту прилипнуть до залишків клейкої речовини на лінії відриву. Все що вам залишиться зробити, це акуратно підчепити, наприклад нігтем, скотч і використовувати його за призначенням.

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Спосіб № 2. Для другого способу знадобиться трохи борошна, товченої крейди, соди чи іншого порошку. Сода, як і борошно є в кожному будинку. Насипте трохи борошна у невелику ємність. Обмочуємо палець у муку і проводимо цим пальцем по рулону. Край скотчу можна буде помітити по білій лінії — це борошно, що скупчилося на місці стику. Витираємо палець, а скотч використовуємо за призначенням.

Спосіб № 3. Щоб не втрачати час, не псувати нерви, не ламати собі нігті або не псувати котушку, розрізаючи відразу кілька шарів скотчу ножем у пошуках цього «злощасного» краю, можна закріпити на кінці липкій стрічці невеликий предмет, наприклад, це може бути невелика монетка, канцелярська скріпка, шматок картону. Так ви гарантовано дуже швидко знайдете «хвостик» липкої стрічки та ніколи його не втратите.

Саме варіантом третього способу можна вважати відео, яке записала винахідлива бабуся.

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