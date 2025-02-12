Змішайте ці три компоненти, і забудете про наліт та жовтизну: як відчищають унітази в Канаді (відео)

Багатьом українкам сподобалась ідея німецьких господинь мити унітаз за допомогою солі — адже це ефективно, швидко і порівняно дешево.



В той же час в інших країнах застосовують власні лайфхаки для туалетної кімнати. Про один з них пише канадське видання Daily Wrap.

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«Наведення чистоти у ванній кімнаті — завдання, хоч і необхідне, але не найприємніше. Особливо жінок дратують різкі запахи хімічних засобів, призначених для боротьби з вапняним нальотом та жовтизною на сантехніці», — говориться в статті.

На щастя, в Канаді існують перевірені народні способи, які впораються не тільки з будь-якими забрудненнями, але і подарують ванній кімнаті свіжість.

Для цього канадійки використовують власний «диво-засіб». Для його приготування рекомендується змішати в невеликій ємності по одній столовій ложці меленої кави, харчової соди та оцту. Потім ретельно перемішати інгредієнти до отримання однорідної маси, і після цього вилити в унітаз, рівномірно розподіляючи по внутрішніх стінках. Суміш залиште на 10 хвилин, після чого ретельно потріть поверхню йоржиком. На завершення змийте засіб водою і насолоджуйтесь бездоганною чистотою.

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Як це робити правильно, авторі поради показали у короткому відео.

«Запах кави набагато витонченіший і приємніший за „аромати“ їдкої хімії, тому таке прибирання перетворюється на справжнє задоволення», — жартують автори поради.

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Нагадаємо, що у Туреччині «білих друзів» відчищають за допомогою нагрівання дев'ятивідсоткового оцту, до якого додають харчову соду та йод. А у прифронтовому Миколаєві — з допомогою «пекельної» суміші оцту, лимонної кислоти та «Доместосу».

Фото dailywrap. ca/

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