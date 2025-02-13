Українець Трубін на удачу проігнорував росіянина з «Монако»: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 12 лютого, у Лізі чемпіонів, де напередодні «Реал» на 90+2-й хвилині вирвав перемогу на полі Манчестер Сіті", відбулися ще чотири поєдинки 1/16 фіналу.

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Ліга чемпіонів. 1/16 фіналу. Перші матчі

«Монако» (Франція) — «Бенфіка» (Португалія) — 0:1 (Павлідіс, 48). На 52-й хвилині вилучено Аль-Мусраті («Монако»).

Голкіпер лісабонців та збірної України Анатолій Трубін, як і перед листопадовою зустріччю суперників у ЛЧ (тоді португальці перемогли у гостях — 3:2), відмовився тиснути руку росіянину Головіну, який вийшов на поле в «основі» «Монако». Просто проігнорував.

І знову вчинок українського воротаря приніс «орлам» успіх: як і три місяці тому, «Бенфіка» виграла на стадіоні «Луї II», а «Монако» через червону картку догравав поєдинок у меншості.

«Селтик» (Шотландія) — «Баварія» (Німеччина) — 1:2 (Маєда, 79 — Олісе, 45, Кейн, 49).

«Фейєноорд» (Нідерланди) — «Мілан» (Італія) — 1:0 (Пайшан, 3).

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«Брюгге» (Бельгія) — «Аталанта» (Італія) — 2:1 (Жутгла, 15, Нільссон, 90+4, з пенальті — Пашаліч, 41).

Поєдинки у відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 18 та 19 лютого.

Нагадаємо, що за підсумками загального турніру за участю 36 команд найкращі вісім клубів — «Ліверпуль» (Англія), «Барселона» (Іспанія), «Арсенал» (Англія), «Інтер» (Італія), «Атлетико» (Іспанія), «Байєр» (Німеччина), «Лілль» (Франція) та «Астон Вілла» (Англія) — вийшли до 1/8 фіналу одразу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» програв «Боруссії» і залишився без Ліги чемпіонів.

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Фото Х ФК «Монако»

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