РНБО запровадила санкції проти Петра Порошенка: реакція колишнього президента

Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) 12 лютого 2025 року ухвалила рішення про запровадження санкцій проти колишнього президента України Петра Порошенка. Згідно з повідомленням, санкції були введені через звинувачення у державній зраді та сприянні російським інтересам.

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Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що санкції спрямовані на захист національної безпеки України та відновлення справедливості. Він також зазначив, що мільярди, які були зароблені за рахунок продажу українських інтересів, повинні бути заблоковані та працювати на захист України.

Петро Порошенко назвав рішення РНБО антиконституційним та політично мотивованим. Він заявив, що санкції є провокацією з боку Зеленського. «Так, показово, що терористом та екстремістом Порошенка визнав суд владіміра путіна. Тепер його формулювання майже дослівно повторила РНБО Зеленського», — сказав Порошенко.

Також він зазначив: «Замість того, щоб об'єднатися, щоб готуватися до переговорів з США, з лідерами ЄС на Мюнхенській конференції, де буде вирішуватися доля країни, влада займається впровадженням санкцій проти опозиції, шукаючи, на кого перекласти відповідальність за 3 роки абсолютно трагічних помилок». Експрезидент закликав об'єднатися навколо Збройних сил України.

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Нагадаємо, що усічні Зеленський своїм указом вводив в дію чергові санкції РНБО, які, зокрема, передбачали позбавлення зрадників державних нагород.

Фото із соцмереж

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