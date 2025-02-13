Ворог ударив по порту Рені десятками безпілотників: частина дронів вибухнула в… Молдові (фото, відео)

Під час чергової «шахедної» атаки, яка розпочалася напередодні увечорі та тривала у ніч проти 13 лютого, кілька десятків російських дронів-камікадзе фіксувалися в Одеській області. В черговий раз під ударом знаходилася портова інфраструктура.

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Місцеві канали повідомляли про масовану атаку на порт в Рені, яка була найпотужнішою за останній час на Одеську область.

За деякими даними, був пошкоджений корпус депо та інша інфраструктура. Уламки збитого «шахеда» впали в центрі міста, інший — впав за містом, біля митниці.

Керівник обласної ВА Олег Кіпер підтверджував, що є пошкодження припортової інфраструктури, а також недіючого навчального закладу. «Також осколками було уражено автомобіль, всередині якого перебувала жінка. Вона отримала уламкове поранення стегна, у стані середньої ступеню важкості госпіталізована до лікарні. Медиками надається вся необхідна допомога», — зазначав він.

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В Повітряних силах ЗСУ зазначили, що під час атаки з повітря постраждали Одещина та Харківщина.

Загалом вночі ворог застосував 140 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (росія).

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Станом на 09:00 підтверджено збиття 85-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. 52 ворожих безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Тим часом «Балканський оглядач» пише, что прикордонне місто Рені атакувала рекордна кількість БпЛА. Наслідки цієї атаки на собі відчули й сусідні країни.

"Шахеди" перетнули кордон з Молдовою 13 лютого. Фото зі сторінки "Балканського оглядача"

Так, у Молдові вибухнули два російські безпілотники — один неподалік села Чумай Тараклійського району, другий — між Чадир-Лунгою (АТО Гагаузія) та селом Валя Пержею (Тараклійський район).

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Уламки двох російських "шахедів" знайшли в двох районах Молдови. Фото зі сторінки "Балканського оглядача"

А Міноборони Румунії повідомило, що системи радіолокаційного моніторингу та спостереження виявили повітряні цілі на різних траєкторіях польоту в повітряному просторі України, поблизу повітряного простору Румунії. Моніторинг повітряного простору вели два літаки F-16 ВПС Румунії та, згодом, два літаки Eurofighter ВПС Іспанії з підрозділу повітряної поліції, які злетіли з 86-ї авіабази Борча та 57-ї авіабази Михаїл Коґелнічану.

Близько 00:30 була виявлена повітряна ціль, що на короткий час перетнула повітряний простір Румунії поблизу міста Рені та заглибилася на кілометр, але згодом повернулася до повітряного простору України. Також в Румунії не виключали падіння дрону на їхній території поблизу кордону.

В Румунії й раніше фіксували падіння російських безпілотників. Втім, місцева влада на це реагувала лише «глибоким занепокоєнням».

Фото зі сторінки «Балканського оглядача» у соцмережах

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