В Україну може почати надходити ленд-ліз від США: що відомо про зареєстрований у Конгресі законопроєкт

Програму ленд-лізу, або передачі США своєї зброї Україні на безоплатній основі, експерти називають одним зі способів примусити рф до миру. І ось Джо Вілсон, член Палати представників Конгресу США від Республіканської партії, від якої балотувався Дональд Трамп, подав законопроєкт про ленд-ліз для України.

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Як йдеться на сайті Конгресу, документ не лише прийнято, а й вже направлено на попередній розгляд до профільного Комітету із закордонних справ Палати представників. Водночас тексту самого документа на сайті Конгресу немає.

Як пояснив на своїй сторінці у соцмережі Х сам Джо Вілсон, закон має надати президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу повноваження відправляти зброю американським партнерам, зокрема Україні, для ведення війни.

«Військовий злочинець путін розуміє лише мову сили. Ми маємо надати президенту Трампу повноваження щодо масштабного та швидкого озброєння України переможною зброєю, щоб змусити росію сісти за стіл переговорів. Мир через силу! - так прокоментував свій законопроєкт Джо Вілсон.

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Водночас невідомий не лише текст законопроєкту, а й ступінь його можливої підтримки з боку членів Палати представників, вищої палати Конгресу — Сенату та самого президента США Дональда Трампа.

Ленд-лізом було названо програму військової допомоги від США, ухвалену під час Другої світової війни для допомоги американським союзникам, у тому числі СРСР. За її умовами вся допомога надавалася на безоплатній основі, оплаті підлягала лише частина одержаного майна. Так, СРСР, отримавши військову допомогу майже на 11 млрд доларів, зобов'язався заплатити лише близько 720 млн доларів.

Нагадаємо, як писали «ФАКТИ», наприкінці 2024 року фінансування військової допомоги Україні не було включено до держбюджету США на 2025 рік.

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