Це ключ до здорової шкіри: нутриціологиня розповіла, як боротися з целюлітом

Целюліт — це не хвороба, а природний стан шкіри, який виникає через специфічний розподіл жирових клітин та їх взаємодію зі шкірою. Найчастіше його помічають на стегнах, сідницях і животі, але він може з'явитися і в інших зонах. Цікаво, що близько 85−90% жінок мають целюліт, незалежно від того, чи ведуть вони активний спосіб життя, чи мають струнку фігуру. Чи треба боротися з целюлітом — це виключно ваш вибір, пояснює нутриціологиня Катерина Крупкіна.

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«Якщо не подобаються ці нерівності на шкірі, спробувати покращити її вигляд — це нормально. Але варто пам'ятати, що повністю позбутися целюліту дуже складно. Більшість процедур лише тимчасово покращують вигляд шкіри, але не усувають проблему повністю».

За словами Крупкіної, збалансоване харчування — це ключ до здорової шкіри та мінімізації целюліту:

«Включайте у раціон більше свіжих овочів і фруктів, рибу, горіхи та здорові жири (оливкова олія, авокадо). Це не тільки покращить зовнішній вигляд шкіри, але й допоможе підтримати загальний тонус тіла. Пити багато води — це ще один важливий фактор, адже гідратація допомагає зберігати шкіру еластичною та пружною. Фізичні вправи можуть допомогти зменшити прояви целюліту. Тренування зміцнюють м'язи та покращують кровообіг, що сприяє кращому постачанню шкіри киснем та поживними речовинами. Особливо корисні силові тренування та кардіо. Вони допомагають підтримувати м'язовий тонус, що робить шкіру рівнішою. Але навіть при регулярних тренуваннях целюліт може залишатися, тому що це не питання лише фізичної форми. Тому целюліт — це не те, за що варто себе критикувати. Він є у більшості жінок і є нормальною частиною нашого тіла».

Найкращий спосіб, додає фахівчиня, — приймати своє тіло таким, як воно є, і підтримувати здоровий спосіб життя.

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«А якщо працювати комплексно над своїм здоров'ям та загальним станом, це допоможе не лише зменшити прояви целюліту, але й покращити самопочуття в цілому», — каже Крупкіна.

Раніше блогерка порадила «чудо-напій», який позбавить від зайвих кілограмів і целюліту, а також приведе у норму обличчя.

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