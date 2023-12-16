Придивіться до свого меню: найкращі засоби від целюліту

Більшість жінок мають целюліт на стегнах, сідницях або животі. Це нормально, але якщо він вас турбує, є способи зробити його менш помітним.

ВІДЕО ДНЯ

Рухайся. Це одна з найкращих процедур. Це не змусить ваш целюліт зникнути, але сильні м'язи під горбистими ділянками можуть зробити вашу шкіру рівнішою. Спробуйте план, що складається з трьох частин: здорова дієта, активні фізичні вправи та рухи, які тонізують м'язи, зазначає видання webmd.com.

Їж більше клітковини у цілозернових продуктах, фруктах і овочах замість порожніх калорійних продуктів. Прості або рафіновані вуглеводи, які містяться в багатьох хлібах, цукерках і безалкогольних напоях, додають калорій. Це призводить до накопичення жиру, особливо в місцях, схильних до целюліту.

Худа ти чи повненька, целюліт може бути у кожної. Але зайва вага часто робить його більш помітним. Якщо у вас надмірна вага, найкращий засіб — скинути кілька кілограмів. Однак намагайтеся худнути повільно. Якщо ви сильно схудли, целюліт може з'явитися на ділянках, де шкіра в'яла.

Щодня приділяйте кілька додаткових хвилин, щоб гарненько розтерти місця з целюлітом. Спробуйте це зробити під душем або коли наносите лосьйон. Масаж покращує кровообіг і позбавляє від зайвої рідини, що може зробити ямочки менш помітними.

РЕКЛАМА

Завітайте до спа-салону! Обгортання для тіла може на деякий час підтягнути та розгладити вашу шкіру.

Креми з рослинними екстрактами можуть на деякий час покращити вигляд вашої шкіри. Наприклад, продукти з кофеїном можуть допомогти швидко підтягнути шкіру.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

63

Читайте нас у Facebook та Instagram