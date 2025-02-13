Реакція європейських союзників на розмову Трампа з путіним

Переговори на високому рівні, які можуть вирішити майбутнє Східної Європи, повинні включати Україну, попередили провідні європейські дипломати після того, як президент США Дональд Трамп і російський лідер путін домовилися про проведення переговорів, пише Politico.

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«Миру можна досягти лише разом. А це означає — з Україною і з європейцями, — заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю Politico після того, як Трамп оголосив про діалог з російським лідером. — Ми повинні пройти цей шлях разом, щоб в Європу повернувся мир».

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже у розмові з виданням додала: «Участь України в будь-яких мирних переговорах є надзвичайно важливою. Хоча будь-яка дипломатія повинна залучати Київ, для того, щоб досягти успішних мирних домовленостей, росію потрібно послабити на полі бою. Російська політика, економіка, релігія, ЗМІ, приватний сектор, релігія — все це орієнтоване на війну. Таким чином, росію потрібно примусити до миру».

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Україна не вступить до НАТО, і що Європа повинна сама відповідати за свою оборону. У відповідь на це президент Зеленський заявив, що «путін не хоче закінчувати війну», і закликав Трампа надати «реальні гарантії безпеки».

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Після розмови з Трампом Зеленський сказав: «Ніхто не хоче миру більше, ніж Україна. Разом зі США ми плануємо наші наступні кроки, щоб зупинити російську агресію та забезпечити тривалий, надійний мир. Як сказав президент Трамп, давайте зробимо це».

Згодом Трамп підтвердив, що віце-президент Джей Д. Венс і держсекретар Марко Рубіо зустрінуться із Зеленським 14 лютого у Мюнхені. Відзначаючи свою розмову з українським лідером, президент США сказав: «Розмова пройшла дуже добре. Він, як і президент путін, хоче укласти мир».

Браже, яка відвідала Вашингтон для переговорів з політичними союзниками Трампа і для того, щоб аргументувати необхідність зміцнення відносин зі США, заявила, що її пріоритетом і надалі буде надання військової та іншої підтримки Україні.

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Вона додала: «Послаблення військового потенціалу рф — це шлях до миру. Інвестиції в силу України — це інвестиції в мир. І послаблення росії — це інвестиції в мир. Санкції та їх ефективна імплементація є важливим елементом цього».

Європейські чиновники давно побоюються, що історично теплі особисті стосунки Трампа з путіним можуть призвести до того, що вони будуть виключені з будь-яких дискусій на високому рівні про майбутнє їхнього континенту. Раніше республіканець назвав рішення свого російського колеги розпочати жорстоке повномасштабне вторгнення в Україну «геніальним» і «кмітливим».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що путін близький до успіху та чи піде він на компроміс з Трампом.

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