В НАТО не поспішають виконувати обіцяне щодо України: про що йдеться

В той час, як голова НАТО Марк Рютте закликав країни ЄС готуватися до російської агресії, створення нового командного центру Альянсу для координації тренувань і допомоги Україні в галузі безпеки відстає від графіка. Про це повідомили особи, знайомі з цим питанням, пише Bloomberg.

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Передбачалося, що командний центр НАТО з підготовки та допомоги Україні в галузі безпеки відкриється у німецькому Вісбадені восени цього року і буде налічувати 700 співробітників. Але центр все ще розгортається, і його штат налічує лише кілька сотень осіб. Багато посад досі не заповнені. Причина — країни не поспішають надсилати обіцяний персонал.

Створення командування було одним з ключових зобов'язань, які члени НАТО взяли на себе на саміті Альянсу в липні. Створивши цей центр, вони погодилися посилити свою роль у координації військової допомоги та тренувань для України. Головна мета — забезпечити більшу передбачуваність допомоги нашій країні та захистити її від політичних змін у США на тлі побоювань, що новообраний президент Дональд Трамп може згорнути підтримку з боку США.

З 2022 року військова допомога Україні координується очолюваною США Контактною групою з питань оборони України, яка регулярно збирає понад 50 країн-учасниць на авіабазі Рамштайн у Німеччині. США заявили, що контактна група продовжить роботу в тандемі з новим командним центром НАТО.

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Нагадаємо, в середині жовтня новообраний генеральний секретар НАТО Марк Рютте здійснив візит до Німеччини, щоб відвідати цей центр. Представник НАТО повідомив, що командування все ще формується, а персонал знаходиться як як у Вісбадені, так і в логістичних центрах у східній частині Альянсу.

Раніше Рютте прокоментував ідею щодо розміщення військ НАТО в Україні.

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