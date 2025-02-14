Терористи з рф продовжують атаки на мирні міста: де вночі працювала ППО

В ніч на п'ятницю, 14 лютого, у низці регіонів України оголошувалась повітряна тривога. Вона була пов'язана із загрозою ворожих ракетних атак із застосуванням балістики. Про це свідчать дані Повітряних сил та моніторингових сайтів.

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Карта триаог станом на 4:55

Згодом прийшли повідомлення про те, що Сили протиповітряної оборони (ППО) працювали у низці міст та регіонів, зокрема у містах Бориспіль; Kиїв; Богодухів (Харківщина); у Черкаському районі, на Хмельниччині та на Київщині.

При цьому на Сумщині зенітникам вдалося збити 20 (!) ворожих БпЛА типу «Шахед».

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«З початку 2025 року підрозділами ППО Сухопутних військ, Повітряних сил, Сил територіальної оборони ЗСУ, Національної гвардії України, Національної поліції, Державної прикордонної служби, добровольчих формувань області вже ліквідовано 410 російських безпілотників, — повідомили у Сумській ОВА.

На жаль, через атаку ворожих дронів загорілась господарська споруда на околиці Сум. Попередньо, одна людина постраждала.

«На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються», — повідомили у міській раді.

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Неспокійною була ніч і в низці інших регіонів.

Так у Харківській області після опівночі ворог вдарив по Богодухову. Внаслідок падіння уламків БПЛА Герань-2 зруйновано господарчу споруду, а також пошкоджено 5 приватних будинків, трактор та автомобіль.

Постраждали 18-річний хлопець та 16-річна дівчина — вони отримали гостру реакцію на стрес.

А близько 04:30 внаслідок ворожого обстрілу (попередньо РЗСВ) у Купʼянську було зруйновано приватний житловий будинок, гараж, а також пошкоджено 2 приватних житлових будинка.

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«Постраждали двоє чоловіків 46 та 76 років, останній госпіталізований до медичного закладу», — заявили у Харківській ОВА.

У Запорізькій області окупанти протягом доби завдали 490 ударів по 14 населених пунктах, звідки надійшло 8 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків.

«Мирні жителі не постраждали», — повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Також у Д ніпропетровській області вночі російська армія 4 рази атакувала Нікопольщину — артилерійським вогнем накривала Нікополь та Марганецьку громаду.

«Пошкоджені 7 приватних будинків, 3 господарські споруди, сонячна панель, лінії електропередач», — розповіли в ОВА, показавши фото з місця подій.

Нікопольщина після атаки ворога

У Марганецькій громаді.

Крім того, ворог продовжував нести втрати на полі бою. Так, за добу вдалося «прорідити» лави окупантів на 1200 осіб, а також уразити 81 артилерійську систему, 17 танків, 16 броньованих машин, 4 РСЗВ та іншу техніку загарбників. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також нагадаємо і про нещодавній обстріл столиці балістичними ракетами, наслідки якого дуже відчутні досі.

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