Ядерний тероризм: під час атаки російські окупанти знеструмили Запорізьку АЕС

Внаслідок російської атаки на магістральну підстанцію було знеструмлено одну з ліній живлення Запорізької атомної електростанції, яка перебуває під російською окупацією. Як повідомили в Міненерго України, цей інцидент поставив АЕС на межу блекауту, створюючи значну загрозу для безпеки.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр енергетики України Герман Галущенко назвав атаку черговим актом ядерного тероризму з боку росії.



«Черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайно виконати резолюцію МАГАТЕ і повернути окуповану АЕС під український контроль. Безпечна експлуатація Запорізької АЕС можлива лише під контролем України», — заявив Галущенко.

Наразі українські енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу, щоб якомога швидше відновити живлення станції.

Раніше повідомляли про те, що під час чергової російської террористичної атаки був зафіксований проліт ударного дрону на критично низькій висоті недалеко від Рівненської АЕС.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

191

Читайте нас у Facebook