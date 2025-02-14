Не міг без слуги навіть одягнути штани: стало відомо, кого вважають «найдивакуватішим» членом королівської родини

В книзі королівського експерта Тома Куїнна «Так, мем: таємне життя королівських слуг» йшлося не тільки про те, що Кейт Міддлтон поводиться з принцом Вільямом як з примхливою «четвертою дитиною», але й про відносини між всіма членами головної сім'ї Великобританії.

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Зокрема, про те, кого жителі Кенсінгтонського палацу вважають «найбільшим диваком».

І тут обійшлося без сюрпризів. Такою людиною всі опитані Томом Куїнном слуги називають принца Гаррі.

Молодий Гаррі

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Колишній слуга принца поділився, що герцога Сассекського порівнювали з принцом-регентом із серіалу «Чорна Гадюка». На екрані герой показаний дурним, розсіяним та дуже егоцентричним. Ті, хто працював із Гаррі, зазначають, що саме таким і був молодший син Чарльза ІІІ. Колишній слуга принца Гаррі назвав його «ймовірно, найбезглуздішим із усіх членів королівської родини його покоління».

«Раніше люди казали, що без слуги Гаррі знадобилося б два тижні, щоб самому одягнути штани», — розповів інсайдер.

В одному епізоді «Чорної Гадюки» принц справді цілий тиждень намагався самостійно вдягнути штани, і навіть коли йому це виходить, він робить це неправильно — штани виявляються задом наперед.

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Також слуги зазначають, що Гаррі міг почати злитися через дрібниці. Проте варто сказати, що така риса характеру притаманна і принцу Вільяму, і королю Чарльзу ІІІ.

«Я пам'ятаю, як одного разу в його особистих покоях я щось переплутав — якісь папери на столі. Він одразу ж розлютився, і це було дуже дивно, адже навряд чи „проблемка“ вартувала стількох емоцій — принаймні я так подумав», — поділилося джерело.

Незважаючи на все це деякі з колишніх співробітників Гаррі стверджують, що його вразливість надавала йому чутливості та чарівності.

Інструктування Гаррі

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Також у книзі йдеться, що були побоювання щодо того, чим герцог займеться після закінчення військової служби. Один придворний стверджував, що молодший син короля Чарльза ІІІ завжди був проблемою для оточуючих. Старші радники знали, що Гаррі ніколи не буде щасливий у королівській родині, частково тому, що він легко дратувався через «всі ці рукостискання і світські бесіди».

Коли він познайомився з Меган, у стінах Букінгемського палацу знову з'явилася надія на те, що вона «убереже Гаррі від неприємностей». Однак незабаром стало ясно, що цього не станеться.

Один із колишніх придворних королеви Єлизавети II сказав Куїнну, що Меган просто «хотіла займатися своїми справами» і відчувала себе обмеженою рамками, встановленими для членів королівської родини. Однак Гаррі був настільки зачарований можливістю робити інакше, що рішуче захищав дружину, коли вона конфліктувала з палацовими чиновниками.

Крім того, автор книги стверджує, що Меган переконала чоловіка в тому, що «королівська сім'я нехтує ним, відсуває його на другий план і недооцінює його», і що їхня резиденція в Ноттінгемі була «віддзеркаленням того, як королівська родина „принижувала“ його».

Зазначимо, що коли принц Гаррі та Меган оголосили про своє рішення піти з посад старших членів королівської родини та переїхати за кордон 8 січня 2020 року, це призвело до розколу в сім'ї, який швидко отримав назву «Мегзит» по аналогії з «Брекситом». При цьому спроби герцогині стати успішною телезіркою у США поки зазнають краху.

Фото Shutterstock

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