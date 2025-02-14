Ванна кімната-2025: ці тренди вас точно здивують

Тренди в оформленні ванної кімнати у 2025 році вас точно здивують. Один із найновіших — використовувати в цьому приміщенні шпалери, постери, панно… Безсумнівно, це красиво і незвично, але наскільки практично — ось у чому питання.

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Оскільки тренд зовсім свіжий, стилісти інтер'єру рекомендують обклеювати шпалерами не всю ванну кімнату, а лише її фрагмент — наприклад, одну зі стін. Шпалери мають бути спеціальні, які не бояться вологи.

Ванна-2025 — це насамперед місце для релаксу, тому вона має бути масимально вільною від речей, які нагадують про побут — наприклад, таких як кошик для білизни або пральна машина.

Але якщо ви все ж не наважуєтеся на глобальні зміни в інтер'єрі ванної кімнати, відтворіть атмосферу релаксу за допомогою таких деталей, як, скажімо, арт-декор у вигляді рушників. Згорніть білий і кольоровий рушник рулетиком, як на фото. І ваша ванна одразу ж стане стильною. Замість панно і кольорових шпалер використовуйте красиву шторку для ванної. На ній може бути зображений тропічний ліс або океан.

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Не бійтеся експериментувати — можливо, результат експерименту перевершить ваші очікування.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про новий тренд — чаювання з пісочним годинником.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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