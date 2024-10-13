Десерт як джерело натхнення: новий тренд в інтер'єрі ванної кімнати

Влітку хочеться прохолоди та свіжості, а восени та взимку — тепла та затишку. Джерелом натхнення дизайнерів інтер'єру стають десерти: тірамісу, панна-кота, білий шоколад з горіхами та темний із цукатами.

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Тільки не треба сприймати цей тренд буквально. Вам не доведеться міняти у ванній плитку, замінюючи її на декоровану тістечками та фруктами. Достатньо скласти рушники у ванній «рулетиками», як на фото в заголовку. Для цього використовуйте два рушники: білий і червоний, білий і жовтий або помаранчевий. Такий яскравий акцент у ванній додасть вам і вашим близьким позитивні емоції.

У мильницю помістіть мило у відтінку яскравих рушників. Яскравими можуть бути шторка та килимок. Дуже красиво виглядатимуть відтінки апельсина та хурми. Також серед фаворитів у кольоровій гамі осені — відтінки сливи та калини. А ще дуже надихає шоколадна ванна кімната (золото і шоколад — це інтер'єрний тренд осені 2024). Використовуйте рушники у кількох відтінках коричневого — від темного шоколаду до білого.

І не обов'язково купувати нові рушники. Напевно, у вас у шафі є різних кольорів. Можливо, про деякі ви й не пам'ятаєте. Осінь — час зробити ревізію в шафі і знайти в ній ті речі, які зроблять ваше життя комфортним без зайвих витрат.

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Раніше стилісти дали пораду, як освіжити кухню за допомогою яскравих акцентів.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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