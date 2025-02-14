Хіт Кузьми та антиутопія Тіни Кароль: українські зірки здивували новими піснями

До Дня всіх закоханих відразу декілька українських популярних артистів випустили нові пісні та кліпи. До музичних привітань приєдналися Тіна Кароль, Альона Альона, Надя Дорофєєва та Вікторія Ніро. Презентуючи свою нову пісню на «Сніданку з 1+1» реперка та представниця України на «Євробаченні-2024» Альона Альона зізналася, що закохана та подякувала за підтримку своєму хлопцеві Володимиру.

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«Його любов наповнює мене і дозволяє бути просто коханою жінкою», — сказала співачка.

Альона Альона випустила пісню «Дві душі», яка, за її словами, про силу кохання, що змушує долати будь-які відстані.

«Інколи ти залишаєш усе, несешся через міста й країни лише заради однієї миті поруч із коханою людиною, — поділилася співачка. — Але саме ця мить наповнює, надихає і дарує відчуття справжнього щастя».

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Режисеркою відео стала Леся Подолянко. Танцювальний кліп знімався у вагоні потягу та на залізничній платформі.

Молода співачка Вікторія Ніро випустила офіційний кавер на культову пісню Кузьми «Мумітроль». За словами співачки, цей трек не схожий на класичні романтичні балади, передає атмосферу, наповнену гумором, пристрастю та харизмою, яка була так властива Кузьмі.

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«Цю пісню я почула, коли мені було 17 років, і вона мене дуже насмішила, — згадала співачка, презентуючи роботу. — У мене відразу з’явилася думка: «Оооо, я б таку пісню хотіла заспівати!» Я люблю пісні, які викликають усмішку та заряджають позитивом. Для себе я її називаю «зовсім інша пісня про кохання».

Відомо, що Вікторія особисто познайомилася з батьком Кузьми, і це стало для неї здійсненням давньої мрії. З його благословення та за підтримки благодійного фонду Кузьми Скрябіна вона отримала офіційний дозвіл на запис каверу.

Тіна Кароль випустила прем’єру спільного треку з українським інді-поп та постпанк виконавцем SadSvit. Пісня «МИ» має нагадати: навіть якщо весь світ зникне, залишається «ми».

«Хочу, щоб його творчість закарбувалася в пісенності України, як особливе явище, — презентувала дует за співаком Тіна. — Наш дует — як антиутопія: поки жива любов, жива планета».

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Режисеркою відео стала Ната Курган. У кліпі використано техніку ціанотипії — аналоговий процес, що дозволяє буквально відчути кожен кадр.

«Стиль Скрябіна, — написали у коментарях під кліпом. - Він точно радіє з небес».

«Складається відчуття, ніби слухаєш не просто музику, а якесь відлуння спогадів, неймовірне поєднання голосів», — поділилися враженнями.

Надя Дорофєєва випустила пісню «Муракамі» та кліп на неї. Відеоробота, яку зняв режисер Інді Хайт, поєднує кадри з Надею та музикантами з найяскравішими моментами стрічки, у якій головну роль зіграла Леся Нікітюк. Відомо, що продюсери картини шукали пісню саме для фіналу. За словами Наді, «Муракамі» була вже готова, але ще не випущена, тому все склалося.

«Ця пісня дочекалася свого часу — точніше, фільму, — прокоментувала Дорофєєва премʼєру. — Вона не вийшла в моєму альбомі, і я її тримала для якогось приводу… Ця пісня зухвала та з правильними сенсами про те, що треба бути сміливою, щоб відпустити те, в чому вже немає великої сили та кохання».

Раніше мережа була здивована новим кліпом Дмитра Монатіка.

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