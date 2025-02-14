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Суспільство та люди

З Днем святого Валентина: красиві привітання у віршах, прозі та картинках

9:24 14 лютого 2025
Атрибути свята

Сьогодні День святого Валентина 2025 або День закоханих. За традицією, головними атрибутами свята вважаються листівки у формі сердечка, м'які іграшки, шоколад і квіти.

А почати цей день варто з красивих привітань своєї половинки і близьких друзів.

Святкова листівка

***

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З Днем святого Валентина,
Накриє щастя хай лавина,
Чекають хай палкі зізнання,
Взаємне, пристрасне кохання!

***

Тобі бажаю в парі бути,
Щоб не шукать червону руту,
А берегти оте єдине
Своє кохання, що не гине!

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***

Вітаю тебе з цим найромантичнішим святом — з Днем святого Валентина! Дарую тобі свої найщиріші, теплі побажання! Сьогодні вже відчувається подих весни, не дивлячись на витівки сніжної зими. Вір, наші серця своєю пристрастю, теплотою почуттів, вогнем бажань розтоплять будь-який лід!

Я люблю тебе! З нашим найкращим Днем Закоханих!

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***

Вітаю тебе з Днем Валентина! Цей день створений для того, щоб віддавати і приймати любов, малювати сердечка у листівках і дарувати їх найобожнюванішим. Тож хай буде багато сердечок у душі, нехай завжди панує любов і дарує найпозитивніші емоції.

***
З Днем закоханих!
Любов — це диво,
Танець метеликів,
Солодкий нектар,
Благодать, що зо мною всюди,
Це ти — мій божественний дар!

До речі, астрологи вже назвали щасливчиків, які зустрінуть кохання саме в День святого Валентина!

Фото glavcom.ua, konkurent.ua, 24tv.ua/

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