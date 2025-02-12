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Шоу-бізнес

Наш Майкл Джексон: мережа шокована новим кліпом Монатіка

19:20 12 лютого 2025
Дмитро Монатік

Популярний співак Дмитро Монатік, який втретє став батьком, випустив нову відеороботу на пісню «Так вмієш лиш ти». Її режисеркою стала українка, яка працює у Голлівуді, Таню Муїньо. Це вже не перша робота Дмитра та Таню. Головною героїнею кліпу, який триває понад чотири хвилини, стала відома танцівниця Тасір, яка співпрацювала з Ріанною, Карді Бі, Крісом Брауном, Ашером та багатьма іншими світовими знаменитостями. За словами Монатіка, вихід пісні символізує новий етап у його творчості.

- «Так вмієш лиш ти» — композиція, яка описує здатність побачити у людині найкраще, можливо те, що не здатні побачити інші, — написав Дмитро на своїй сторінці у соціальній мережі. — Ця пісня оспівує кохання з першого погляду. Дякую, Таню, за твою творчість! Ця відеоробота чекала на свій вихід понад три роки".

«Це була честь і великий досвід», — написала у коментарі Тасір.

Тасір

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Шанувальники відреагували на нову роботу Монатіка, назвавши його українським Майклом Джексоном.

«Ти ж наш Michael Jackson», — написали у коментарях.

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«Так вміє точно тільки Діма, кліп і пісня просто пожежа», — були вражені роботою.

«Неймовірна краса!!! — поділилися враженнями. — Нарешті світ тебе побачить, безмежно дякуємо всім, хто створював цей шедевр».

Раніше популярний співак шокував подробицями.

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