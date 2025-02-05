Температурний удар: як розбудити прострочене насіння рослин перед посадкою

Досвідчені городники, які раніше розповіли, коли найкраще сіяти помідори на розсаду взимку, поділилися порадами, як «оживити» прострочене насіння. Вони радять використовувати метод «температурна стимуляція», пише Telegram-канал «Моя дача. Сад і город».

ВІДЕО ДНЯ

Спершу підготуйте дві ємності з водою: одну з гарячою (близько 60°C), іншу з холодною. Далі помістіть насіння у невеликий мішечок з тканини або загорніть його у шматок лляної/бавовняної тканини.

Потім починайте по черзі опускати насіння у гарячу, потім у холодну воду. Час витримки в кожній — 4−5 секунд. Повторіть процес 5−6 разів. Після процедури акуратно розкладіть насіння на тканину або папір, щоб воно підсохло.

Після цього можна висівати насіння в ґрунт звичним способом.

РЕКЛАМА

Досвідчені городники запевняють, що цей метод допоможе «розбудити» навіть старе насіння.

Раніше «ФАКТИ» писали, навіщо досвідчені городники перед посадкою обробляють насіння перекисом водню.

РЕКЛАМА

Також раніше опублікували місячний посівний календар на 2025 рік, а також місячний посівний календар на лютий 2025 року.

Фото: poryadok.ru

РЕКЛАМА

57

Читайте нас у Facebook