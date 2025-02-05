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Клуб споживачів

Температурний удар: як розбудити прострочене насіння рослин перед посадкою

18:59 5 лютого 2025
Як підготувати насіння до посадки&nbsp;— Фото: poryadok.ru

Досвідчені городники, які раніше розповіли, коли найкраще сіяти помідори на розсаду взимку, поділилися порадами, як «оживити» прострочене насіння. Вони радять використовувати метод «температурна стимуляція», пише Telegram-канал «Моя дача. Сад і город».

Спершу підготуйте дві ємності з водою: одну з гарячою (близько 60°C), іншу з холодною. Далі помістіть насіння у невеликий мішечок з тканини або загорніть його у шматок лляної/бавовняної тканини.

Потім починайте по черзі опускати насіння у гарячу, потім у холодну воду. Час витримки в кожній — 4−5 секунд. Повторіть процес 5−6 разів. Після процедури акуратно розкладіть насіння на тканину або папір, щоб воно підсохло.

Після цього можна висівати насіння в ґрунт звичним способом.

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Досвідчені городники запевняють, що цей метод допоможе «розбудити» навіть старе насіння.

Раніше «ФАКТИ» писали, навіщо досвідчені городники перед посадкою обробляють насіння перекисом водню.

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Також раніше опублікували місячний посівний календар на 2025 рік, а також місячний посівний календар на лютий 2025 року.

Фото: poryadok.ru

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