Чи можна вийти на пенсію у 60 років, якщо немає необхідного стажу: що робити, якщо це станеться у лютому

Поки українці, які вже перебувають на пенсії, рахують свою березневу індексацію, ті, кому виповниться 60 років у лютому, але не вистачає страхового стажу, міркують, коли вони зможуть піти на пенсію. Однак, якщо навіть необхідного стажу у вас немає, не обов'язково чекати ще кілька років.

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Як повідомляється на сайті Пенсійного фонду України, якщо у лютому вам виповнюється 60 років, та нема необхідних для цього 32 років страхового стажу, не обов'язково чекати до 63 років. На пенсію можна вийти набагато швидше.

Так, згідно з Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» вік виходу людини на пенсію (60, 63 або 65 років) визначає набутий ним страховий стаж. При цьому для кожного віку передбачена тривалість страхового стажу, що дає право на призначення пенсії після його досягнення — для виходу в 60 років у 2025 році потрібно мати 32 роки страхового стажу.

Якщо необхідного стажу немає, можна:

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допрацювати до необхідного рівня, наприклад, якщо до 32 років не вистачає 6 місяців або 1−2 років, можна продовжити працювати цей термін, і як тільки необхідний стаж набереться, подавати документи на оформлення пенсії, не чекаючи 63 років;

докупити страховий стаж, сплативши єдиний соціальний внесок, виходячи зі ставки ЄСВ на момент виходу на пенсію (так, у 2025-му році 1 місяць страхового стажу коштуватиме 1760 гривень).

Тим часом в Україні запропонували збільшити пенсію та заробітну плату, але експерти скептично ставляться до цієї ідеї.

Фото: pixabay

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