В Україні пропонують підвищите зарплати та пенсії: відомий економіст Пендзин прокоментував ситуацію

В зв'язку з тим, що в Україні у більшості пенсіонерів не вистачає грошей на життя, а запланована березнева індексація навряд чи суттєво вплине на ситуацію, в Раді зареєстрували законопроєкт про суттєве підвищення пенсій та зарплат.



Втім, відомий економіст Олег Пендзин досить скептично оцінює шанси законопроєкту на прийняття. Про це він заявив у коментарі українському виданню.

ВІДЕО ДНЯ

На думку економіста, поки Україна залежна від Заходу, очікувати зростання пенсій та зарплат не варто.

«З цього законопроєкту нічого не вийде, бо грошей в бюджеті на таке підняття немає», — вважає фахівець.

Сам законопроєкт, вважає він, з'явився тому, що у країні «запахло виборами».

РЕКЛАМА

«Починається перетягування каната. Тим паче, що серед ініціаторів цього законопроєкту немає жодного представника влади. Тобто провладних депутатів, представників Кабміну, зокрема Мінфіну. Тому законопроєкт про підвищення мінімальних зарплат та пенсій, не більше, ніж політичний піар», — каже експерт.

За його словами, основні цифри державного бюджету були погоджені з нашими кредиторами. З приходом Дональда Трампа до Білого дому, їх контроль ще більше посилився.

«То ж звідки візьмуться ресурси? Все в першу чергу йде на війну. Хоча дійсно в Україні склалася дуже погана економічна ситуація, коли середня пенсія нижче, ніж прожитковий мінімум. Однак наразі немає фінансового ресурсу. Поки ми залежні від західних партнерів, а це буде ще достатньо довго, ми будемо з ними погоджувати кожну позицію державного бюджету», — вважає експерт.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали про те, у кого після масштабної індексації у березні пенсія зросте на 100 грн, в кого — на 400 грн, а хто буде отримувати на цілу тисячу гривень більше.

124

Читайте нас у Facebook