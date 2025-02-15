Ненудна ніч: українські дрони «навідалися» до кількох регіонів росії (відео)

Чергова атака українських дронів у ніч проти 15 лютого була спрямована на важливі для російської військової сфери об'єкти у кількох областях.

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У мо рф стверджують, що «чергові засоби ППО перехопили і знищили 40 українських безпілотних літальних апаратів»: 17 БпЛА — над територією Волгоградської області, 12 БпЛА — над територією Калузької області, дев'ять БпЛА — над територією Ростовської області і два БпЛА — над територією Саратовської області.

А російські паблики пишуть про деякі наслідки атаки — загоряння на кількох промислових об'єктах.

Так, про вибухи повідомляли жителі Ростова-на-Дону та Волгограда. До речі, промпідприємства у другому місті вже не в перше ставали цілями для українських БПЛА. Цієї ночі місцеві жителі нібито чули до 20 вибухів над містом. А губернатор Андрій Бочаров підтверджував невелике загоряння «внаслідок падіння уламків» у промзоні. Метою міг бути місцевий НПЗ.

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Один із дронів під впливом РЕБ врізався у житловий будинок.

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Пожежа, заграву від якої було видно за кілька кілометрів від епіцентру займання, фіксувалася і в Калузькій області — на промпідприємстві у Дзержинському районі Калуги. Там близько 6 години ранку чулися стрілянина та вибухи.

Цієї ночі план «Ковер», який передбачає обмеження в роботі аеропортів, був запроваджений у семи російських містах: Астрахані, Владикавказі, Волгограді, Грозному, Калузі, Саратові та Ульяновську.

Нагадаємо, що днями ударні дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод (НПЗ) у Краснодарському краї росії.

Фото — скріншот

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