Ненудна ніч: українські дрони «навідалися» до кількох регіонів росії (відео)
Чергова атака українських дронів у ніч проти 15 лютого була спрямована на важливі для російської військової сфери об'єкти у кількох областях.
У мо рф стверджують, що «чергові засоби ППО перехопили і знищили 40 українських безпілотних літальних апаратів»: 17 БпЛА — над територією Волгоградської області, 12 БпЛА — над територією Калузької області, дев'ять БпЛА — над територією Ростовської області і два БпЛА — над територією Саратовської області.
А російські паблики пишуть про деякі наслідки атаки — загоряння на кількох промислових об'єктах.
Так, про вибухи повідомляли жителі Ростова-на-Дону та Волгограда. До речі, промпідприємства у другому місті вже не в перше ставали цілями для українських БПЛА. Цієї ночі місцеві жителі нібито чули до 20 вибухів над містом. А губернатор Андрій Бочаров підтверджував невелике загоряння «внаслідок падіння уламків» у промзоні. Метою міг бути місцевий НПЗ.
Один із дронів під впливом РЕБ врізався у житловий будинок.
Пожежа, заграву від якої було видно за кілька кілометрів від епіцентру займання, фіксувалася і в Калузькій області — на промпідприємстві у Дзержинському районі Калуги. Там близько 6 години ранку чулися стрілянина та вибухи.
Цієї ночі план «Ковер», який передбачає обмеження в роботі аеропортів, був запроваджений у семи російських містах: Астрахані, Владикавказі, Волгограді, Грозному, Калузі, Саратові та Ульяновську.
Нагадаємо, що днями ударні дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод (НПЗ) у Краснодарському краї росії.
Фото — скріншот61
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