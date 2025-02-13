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Дрони масовано атакували російський Липецьк (відео)

9:09 13 лютого 2025
У рф заявили про «знищення 12 БпЛА» в Липецькій області. Фото&nbsp;— скріншот

У росії, де днями ударні БпЛА атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, влада Липецької області також заявила про атаку з повітря у ніч на 13 лютого.

Губернатор Ігор Артамонов уночі писав про масований наліт БпЛА, про відключення світла в кількох районах Липецька, а також про «падіння уламків на території Липецької станції аерації». А вже вранці — про «перехоплення та знищення» у небі над областю 12 українських безпілотників.

Російські паблики повідомляли про вибухи, які було чути в Єлецькому та Грязінському районах. За однією з версій, метою ударних дронів міг бути липецький тракторний завод та металургійний комбінат.

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У мо рф заявляли, що усього вночі було «перехоплено і знищено 83 українські безпілотні літальні апарати»: 37 БпЛА — над територією Брянської області; по 12 БПЛА — над територіями Курської та Липецької областей, дев'ять БПЛА — над територією Тверської області, по три БПЛА — над територіями Білгородської, Калузької, Смоленської та Воронезької областей та один БпЛА — над територією Ростовської області.

Самі росіяни атакували Україну вночі безпілотником, деякі з яких збивала… білоруська ППО. Так, у мережі з'явилося відео, як ведеться робота по дрону-камікадзе в районі Гомеля.

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Подібні випадки далеко не поодинокі. Періодично у Повітряних силах ЗСУ, повідомляючи про відбиття чергової атаки противника дронами-камікадзе, згадують про «шахеди», що відлітали у бік білорусі.

Нагадаємо, що днями була атакована Саратовська область росії, де пожежа виникла на території нафтопереробного заводу.

Фото — скріншот

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