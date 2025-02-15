Мобілізація в Україні: кого із заброньованих позбавлять відстрочки після 28 лютого
В Україні деякі заброньовані військовозобов’язані працівники можуть втратити бронювання 28 лютого поточного року, пише kadroland.
Так, відповідно до постанови КМУ від
Це означає, що абсолютно всі військовозобов’язані, кого бронювали через Мінекономіки та через портал «Дія» до 1 грудня 2024 року втратять бронювання. Це стосується і працівників Держорганів, і працівників ОМС, і інших працівників, у яких в електронному ВОД зазначено «На строк проведення мобілізації».
В той же час збережеться бронювання для працівників, яких бронювали після 1 грудня 2024 року, а також для працівників, які заброньовані відповідно до постанови КМУ від
Раніше «ФАКТИ» писали, в яких випадках може бути скасовано відстрочку, надану через «Резерв+».302
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