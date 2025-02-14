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Це найгірший для України варіант: експерт оцінив наслідки нарощування армії рф

16:31 15 лютого 2025
нарощування армії РФ

Нещодавно стало відомо, що путін збільшує чисельність особового складу армії на 150 тисяч солдатів і може напасти на Польщу і Литву з території білорусі. Така чисельність компенсує втрати противника, вважає керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія XXI Павло Лакійчук.

«Цифра у 150 тисяч, названа Зеленським, корелюється з тою, що була озвучена кремлівським диктатором у грудні 2024 року, та відповідає оптимістичним прогнозам окупантів, — зазначає Павло Лакійчук. — путін та міністр оборони рф бєлоусов говорили, що задоволені начебто темпами мобілізації. Та ці ж темпи вони намагаються зберегти у 2025 році».

На думку експерта, це свідчить про те, що росіяни не збираються звертати з напрямку на конфронтацію. Й відповідно планують продовжувати тиск на Україну та війну.

«Центр забезпечення армії рф зброєю та військовою технікою переходить до її партнерів — Північної Кореї, Ірану. Цілком можливо, що за певних умов до цієї групи може доєднатися Китай. Це був би найгірший для України варіант», — вважає Павло Лакійчук.

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За даними розвідки, Північна Корея нещодавно направила близько 200 одиниць далекобійної артилерії до росії та, ймовірно, надішле більше військ і зброї на підтримку війни москви проти України.

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