Треба стати рушійною силою: генерал-розвідник заявив, коли можлива перемога України
Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж, який раніше розвіяв міфи про ракету «Орєшнік», переконаний, що цілком можливо створити потужний тиск на путіна, його оточення, олігархів, а також дестабілізувати російське суспільство.
«Але для цього слід залучити всі комплексні заходи — не тільки затвердження відповідного законодавства, а й об'єднання Європи, країн НАТО та європейського сектору в плані підтримки України, включно з постачанням сучасного озброєння зі США, Європи та Великої Британії», — сказав генерал Маломуж.
На його думку, ключовими напрямками також є тиск на економічний сектор росії, зниження цін на нафту і побудова нового світового порядку.
«За президентства Трампа було ініційовано концепцію „Гельсінкі-2″“. Це глобальна система безпеки, котра мала на меті встановлення миру шляхом придушення агресора. Україна має стати рушійною силою цих процесів, ми найбільш зацікавлені в результаті. Якщо ми об'єднаємо зусилля, перемога можлива вже за пів року. Але якщо кожен діятиме окремо, все тягнутиметься роками», — вважає Микола Маломуж.
Раніше прем’єр-міністр Литви назвав перемовини Трампа й путіна копняком під зад Європі, який має змусити ЄС діяти більш рішучо задля власної безпеки.
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