Чи змусять санкції путіна до переговорів: західні ЗМІ проаналізували ситуацію

Три роки санкцій, спрямованих на покарання росії за її вторгнення в Україну, не змогли змусити президента путіна до мирних переговорів. Залежна від нафти економіка країни продовжує працювати, оскільки Китай та Індія кинули виклик західним санкціям і купують величезні обсяги російської нафти. Джо Байден націлився на цю торгівлю в останні дні свого перебування на посаді президента США, запровадивши чергову серію санкцій, а його наступник Дональд Трамп погрожує ще жорсткішими заходами, пише Bloomberg.

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Проте видається малоймовірним, що нові санкції самі по собі змусять путіна сісти за стіл переговорів. Найкраща надія для союзників України наразі полягає в тому, що тиск, який наростає в російській економіці, і навантаження на державні фінанси врешті-решт стануть неконтрольованими. Центральний банк у москві останнім часом намагається приборкати сплеск інфляції, спричинений нестачею робочої сили та різким збільшенням державних витрат, значна частина яких спрямована на підтримку воєнних дій.

Китай став головним торговельним партнером росії, і понад 80% російських зовнішньоторговельних платежів були переведені із західних валют на рублі та валюти «дружніх» країн, насамперед китайський юань. росія загнала в кут сотні танкерів, щоб створити тіньовий флот, який працює без західного страхування. Це дозволило їй постачати нафту в Азію всупереч санкціям і обмеженню ціни на російську нафту в 60 доларів за барель, встановленому країнами «Великої сімки», Європейським Союзом і Австралією. Посередники з'явилися для полегшення міжнародних платежів та імпортно-експортних угод. Більшість санкцій проти росії спрямовані на конкретні компанії та осіб, а не на суспільство в цілому, при цьому такі сектори, як харчова промисловість, сільське господарство та охорона здоров'я, загалом не постраждали.

Економічна активність в росії поступово зміщується в бік військового виробництва, а випуск продукції галузей, що обслуговують збройні сили, різко зріс за останні два роки. Оскільки армія витрачає значні кошти на набір новобранців, існує жорстка конкуренція за і без того обмежений резерв робочої сили. Це призвело до зростання витрат на заробітну плату і спричинило інфляцію споживчих цін до 9,52% у 2024 році з 7,42% роком раніше.

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Широкомасштабні заходи, оголошені адміністрацією Байдена, були спрямовані проти двох російських нафтових компаній — «Газпром нафта» і «Сургутнафтогаз» — і 183 танкерів, що входять до тіньового флоту, а також проти трейдерів і страховиків російської нафти. Вони загрожують значними перебоями у поставках, зростанням транспортних витрат і збільшенням цінової знижки на експортовану російську нафту порівняно з міжнародними цінами на сиру нафту. Доходи від продажу нафти і газу становлять 30% доходів російського бюджету, і санкції посилять фінансовий тиск на військову машину путіна. Проте незрозуміло, як довго триватимуть перебої. Нафтопереробники в Індії впевнені, що російські трейдери незабаром знайдуть способи обійти ці заходи.

Аналітик Bloomberg Economics Алекс Ісаков заявив, що нові санкції можуть знищити 400 000 барелів нафти на день — близько 5% від загального обсягу видобутку в росії. Але він сказав, що зростання світових цін на нафту на 10% з вересня 2024 року обмежить вплив цих втрат.

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Більшим джерелом занепокоєння для кремля може стати стан державних фінансів. На початок 2025 року уряд витратив близько 60% ліквідних активів у фонді національного добробуту, йдеться у статті.

За нинішніх темпів вилучення коштів ці легкодоступні резерви можуть повністю випаруватися протягом 12−18 місяців, якщо останні санкції змусять росію збільшити знижку на експорт нафти порівняно зі світовими еталонними цінами до 30 доларів з приблизно 12 доларів у січні, пише Ісаков у Bloomberg Economics. Уряд передбачив це і планує скоротити невійськові витрати у 2025 році та збільшити доходи за рахунок податків та інших заходів.

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Дональд Трамп погрожує вдарити по росії «великими» новими санкціями, якщо путін не погодиться «укласти угоду» про припинення війни в Україні. Він також вимагає від Саудівської Аравії та ОПЕК знизити ціни на нафту, щоб притиснути рф і «війна припинилася негайно». У відповідь кремль заявив, що зниження ціни на нафту не призведе до припинення бойових дій.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що цілій галузі російської економіки прогнозують банкрутство.

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