Це копняк під зад для Європи: прем’єр-міністр Литви про перемовини Трампа й путіна

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас переконаний, що Дональд Трамп та глава кремля путін ведуть перемовини щодо завершення російсько-української війни, і це має стати «гарним копняком під зад» для Європи, яка була відсунута на другий план. Він сподівається, що ЄС прокинеться і прийме важливі рішення з питань оборони, адже тільки тоді зможе розраховувати на підтримку з боку США, пише видання LRT.

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«Ситуація дійсно складна, тому що односторонні зусилля США разом з росією і частково з Китаєм, які намагаються розв'язати питання війни в Україні, прямо залишають Європу на узбіччі. З іншого боку, ми повинні запитати себе: чи не заслуговуємо ми на це, бувши настільки відстороненими, нездатними приймати рішення — не тільки сильні політичні, а й життєво важливі рішення щодо фінансування оборони? - сказав Палуцкас. — Тому я б розглядав це як хорошого копняка під зад для Європи. Сподіваюся, що вона прокинеться і почує, нарешті, те, про що наш регіон висловлювався неодноразово, що нам потрібно більш серйозно ставитися до своїх власних проблем, а потім чекати допомоги від США. А зараз намагатися їхати на чужій спині, мабуть, теж не дуже морально».

З поверненням республіканця Дональда Трампа на посаду президента США тривають дебати про те, як може змінитися безпекова ситуація в Європі та Україні. Нагадаємо, 12 лютого глава Білого дому і російський лідер володимир путін домовилися негайно розпочати переговори про припинення війни в Україні. Зі свого боку, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що амбіції Києва щодо вступу до НАТО є нереалістичними. Він також зазначив, що Україна навряд чи зможе повернути території, які вона втратила з 2014 року, і виключив можливість виряджання американських військ в Україну або місії НАТО для примусу до виконання будь-якої мирної угоди.

Нагадаємо, реакція європейських союзників України на розмову Трампа з путіним була досить негативною. Зокрема, колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що перемовини США з рф про припинення війни в Україні мають помітні відгомони ганебної політики умиротворення Адольфа Гітлера, яку провадив Захід перед Другою світовою.

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