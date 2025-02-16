Останнє фото Меган Маркл розлютило суспільство та створило проблеми для принца Гаррі

Меган Маркл після невдачі з першим випуском свого кулінарного шоу знову опинилася в центрі скандалу. Фотографія, на якій вона висаджується з приватного літака, викликала шквал критики. Знімок був зроблений у Каліфорнії після її повернення з Канади, де вона приєдналася до принца Гаррі на «Іграх нескорених» (Invictus Games), пише видання E-Noticies.

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Тим часом Гаррі залишився в країні, щоб відвідати фінальні події турніру, Меган вирішила повернутися одна до свого дому в Монтесіто, деталь, яка не залишилася непоміченою.

Її прибуття на розкішному приватному літаку викликало обурення, особливо через вуглецевий слід і очевидну розбіжність з її екологічним дискурсом. Висока вартість поїздки та шкідливі викиди літака розлютили багатьох, особливо тому, що герцогиня Сассекська була визнана в минулому еталоном в екологічних справах.

Обурення зросло ще більше, коли дізналися, що подорож передбачала 30-хвилинну зупинку в Сіетлі перед посадкою в Санта-Барбарі. Багато хто дивується, чому вона не вибрала комерційний рейс, якщо справді віддана принципу сталого розвитку.

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Приватний літак Bombardier CL-600, яким Меган повернулася до Каліфорнії, оцінюється в 9 мільйонів євро і вміщує десять пасажирів. За підрахунками, вартість поїздки становила від 21 до 30 тисяч євро.

Окрім витрат, вплив польоту на навколишнє середовище був одним із найбільш критикованих моментів. За оцінками, літак спалив близько 800 галонів (3028 літрів) палива та викинув понад шість тонн (5,4 метричних тонни) CO₂, що еквівалентно вазі слона.

«Важко сприймати їх серйозно, коли вони роблять протилежне тому, що проповідують», — прокоментував один із постів на цю тему користувач.

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Наразі ні Меган, ні її команда не відповіли на критику.

Тим часом зовнішній вигляд Меган на «Іграх нескорених» в Канаді збурив чутки про можливу вагітність герцогині Сассекської.

Фото: Getty Images

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