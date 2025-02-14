Смак Канади: Меган Маркл показала солодкі подарунки для своїх дітей

Незважаючи на те, що помічники повідомляли, що герцог візьме відпустку після «Ігор Нескорених», принц Гаррі здивував уболівальників неоголошеною появою на церемонії нагородження у центрі Вістлера. Гаррі зберігав активність протягом усього заходу, демонструючи свою постійну відданість «Іграм», які він заснував для ветеранів з травмами, пише gbnews.

ВІДЕО ДНЯ

Меган та Гаррі прибули до Ванкувера, щоб разом відвідати церемонію відкриття, а потім вирушити на гірськолижний курорт Вістлер для зимових видів спорту. Джерело, близьке до пари, вказало, що ранній від'їзд Меган, як і завжди був запланований, та зазначило: «Це подія принца Гаррі, і вона тут, щоб підтримати його, але це було заплановано».

Пізніше, вже з Каліфорнії, герцогиня поділилася дописом в Instagram, до якого додала фото канадських шоколадних цукерок та подарунків, які вона привезла з «Ігор нескорених» для п’ятирічного принца Арчі та трирічної принцеси Лілібет.

«Смак Канади та The Invictus Games для наших малюків! Підбадьорюємо вас з дому», — написала вона.

РЕКЛАМА

Заглядаючи вперед, у 2027 рік, принц Гаррі висловив ентузіазм щодо повернення «Ігор Нескорених» до Великої Британії, де вони вперше почалися.

Раніше повідомлялося, що у Канаді шанувальники припустили, що Меган вагітна третьою дитиною.

РЕКЛАМА

144

Читайте нас у Facebook