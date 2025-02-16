Скільки українців не повернуться з-за кордону після війни: прогноз експерта шокує

Через війну багато українців змушені рятуватися в сусідніх країнах. Зважаючи на відсутність оптимістичних тенденцій щодо завершення бойових дій, декому з них доведеться залишитися в Європі на довший період, а то й на завжди, каже президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

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«В Україну повернуться всі ті, хто не зміг адаптуватися закордоном. Ті, хто не вивчив мову, не підвищив кваліфікацію, не пересилив свою лінь й не закріпився в іншій країні. Я вважаю, що, скоріше за все, в Україну повернуться лише 30% громадян, які зараз перебувають за кордоном», — дав прогноз експерт.

На його думку, 70% українців, які виїхали за кордон, скоріше за все, залишаться там, якщо не зміняться умови перебування.

«Я дуже сподіваюсь, що ті люди, які будуть працювати в Європі, які побудують свою кар’єру і добре зароблятимуть, після війни почнуть вкладати кошти в Україні. Якщо ми оберемо для себе шлях створення країни вільних людей, де є свобода слова, вибору, пересування, підприємницької діяльності, у нас з’явиться шанс, що цифра у 70% буде скорочуватися — люди почнуть повертатися», — вважає Василь Воскобойник.

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Додамо, що цього року набудуть чинності певні зміни, які стосуються українських біженців в країнах Євросоюзу. «ФАКТИ» розповідали, що очікує на наших земляків у країнах ЄС у 2025 році.

Тим часом Київ розробив план щодо повернення громадян України з-за кордону. Він буде реалізовуватися спільно з Німеччиною.

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