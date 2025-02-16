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Хоче залишатись поруч: Дженніфер Лопес все ще закохана в Бена Аффлека

21:31 16 лютого 2025
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Улюблена пара Голлівуду, Дженніфер Лопес і Бен Аффлек, розлучилася, але чи справді співачка готова відпустити чоловіка? Згідно з останніми повідомленнями, Джей Ло все ще дуже закохана у свого колишнього й робить все, щоб залишатися якомога ближче до нього — в буквальному сенсі, пише видання India tv.

Після того, як у серпні 2024 року Лопес подала на розлучення, вона продовжувала проживати в особняку в Беверлі-Хіллз, який колись ділила з Аффлеком. Однак інсайдери зазначають, що зараз вона придивляється до нерухомості в Брентвуді, неподалік від будинку Аффлека. Якщо ця угода не відбудеться, вона сповнена рішучості знайти іншу резиденцію в елітному районі, щоб бути в межах досяжності витягнутої руки від свого колишнього.

Джерело, знайоме з ситуацією, розповіло ЗМІ: «Дженніфер поводиться так, ніби її влаштовує новий етап їхніх стосунків, але вона все ще дуже закохана в Бена. Вона наполягає на тому, що її мотивацією є діти, але не можна заперечувати, що вона також хоче підтримувати глибокий зв’язок із Беном».

Повідомляється, що співачка сподівається, що в майбутньому вона та Аффлек будуть мати таку ж близьку дружбу, яку він поділяє зі своєю колишньою дружиною, Дженніфер Гарнер. «Дженніфер хоче побудувати такі ж близькі стосунки з Беном, як у нього з Дженніфер Гарнер, — додало джерело. — Бен трохи приголомшений її відмовою відпустити його».

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Між тим ЗМІ зацікавилися новим романом Тома Круза — його помітили на побаченні з колишньою коханою іншого відомого актора.

Фото: Getty Images

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