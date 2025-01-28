Поряд з Беном: Дженніфер Лопес придивляється до нерухомості

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек завершили розлучення на початку цього місяця, але зірка вже планує скоротити розрив між собою та колишнім чоловіком. Незважаючи на те, що у пари немає спільних дітей, їхня змішана сімейна ситуація наполягає на тому, що вони мають налагодити стосунки заради своїх дітей, незважаючи на їх розрив, пише Hindustan Times.

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Ймовірно, щоб досягти цієї мети, Джей Ло виявила зацікавленість у придбанні особняка вартістю 20 мільйонів доларів у районі Брентвуд Лос-Анджелеса, де холостяцький будинок Аффлека нещодавно пережив лісові пожежі.

Джерело, яке має безпосередні знання про неринкову нерухомість, повідомило TMZ, що Лопес нещодавно оглянула нерухомість і вона їй «дуже подобається». Однак смертоносні та руйнівні наслідки лісових пожеж у Лос-Анджелесі потенційно можуть звести нанівець її плани, особливо тому, що якість повітря особливо погіршилася, незважаючи на те, що полум’я локалізовано на 77%.

Тим не менш, інсайдер стверджував, що Джей Ло може запросити спеціаліста з якості повітря для оцінки території, перш ніж вона підпише будь-що офіційне.

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Сам Аффлек купив свій особняк Pacific Palisades за 20 мільйонів доларів лише за кілька місяців до пожеж. 8 січня американські звіти підтвердили, що лауреат премії «Оскар» повернувся до свого будинку.

Раніше повідомлялося, як розлучення з Джей Ло вплинуло на бізнес Бена Аффлека.

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